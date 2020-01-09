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  4. Donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı

Donmak üzere olan yavru köpekler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü, Kazdağları’nda donmak üzere olan 5’i yavru 8 köpeği kurtardı.Kazdağları’nda etkili olan kar yağışı doğal yaşama alanında bulunan hayvanları da etkiledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü, Kazdağları’nda donmak üzere olan 5’i yavru 8 köpeği kurtardı.
Kazdağları’nda etkili olan kar yağışı doğal yaşama alanında bulunan hayvanları da etkiledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren ekipler, AFAD, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Jandarma ile Darıdere Tabiat Parkı’nda hareket etti. 12 kişilik ekip ve üç kepçe ile kapalı olan yollar açılırken, 5 yavru olmak üzere 8 köpek donmak üzereyken bulundu. Kontrolleri yapılan köpekler, koruma altına alındı. Ekipler ayrıca, doğada yem bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çeşitli bölgelere mama ve yem bırakıldı.

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