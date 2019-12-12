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Donmak üzereyken bulduğu kediye sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:41 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir GSM firması bayiliğinde çalışan Jihat Erhan (24), donma tehlikesi geçiren sokak kedisine sahip çıktı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)- (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde bir GSM firması bayiliğinde çalışan Jihat Erhan (24), donma tehlikesi geçiren sokak kedisine sahip çıktı.
Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde donmak üzere olan sokak kedisine bir iletişim firmasında çalışan Jihat Erhan, sahip çıktı. Erhan, kaloriferin yanında ısıtmaya çalıştığı kedinin karnını doyurdu. Erhan, "Çalıştığım iş yerinin bulunduğu plazanın girişinde donmak üzere olan kediyi fark ettim. O sırada yemek yiyordum. Yemeği bırakıp, kediye sahip çıktım. Önce ısıtmaya çalıştım, sonra da kendi yemeğimi yedirdim. Soğuk havada hayvanlara sahip çıkmak hepimizin insanlık görevidir. Yemeğimi kediyle paylaştığım için çok mutluyum. Akşama kadar aç kalsam da idare edebilirim. Ama sokak hayvanları dayanamaz. Herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

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