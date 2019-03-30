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Donmak üzereyken bulduğu köpeği kilometrelerce kucağında taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2019 13:05 | Son Güncelleme

Trabzon'da doğa gezisi için karla kaplı Zigana Dağı'na çıkan öğretmen Necmi Aksu, açlık ve soğuktan donmak üzereyken bulduğu köpeği, kucağında kilometrelerce taşıyarak, kente indirdi. Aksu, veterinere götürdüğü köpeği, sağlığına kavuştuktan sonra sahiplendirdi.

Öğretmen Necmi Aksu, doğa gezisi için bir grup arkadaşıyla Maçka ilçesi Zigana Dağı'na çıktı. Kar yürüyüşü yapan ekip, açlık ve soğuktan donmak üzere olan kurt köpeğini fark etti. Necmi Aksu, kucağına aldığı köpeği, 8 kilometre boyunca taşıyarak karayoluna, oradan da araçla kente indirdi. Aksu, veterinerde sağlık kontrolünden geçirdiği ve sağlığına kavuşturduğu köpeği sahiplendirdi.

'OYUNCAK GİBİ HEDİYE EDİLEMEZ'

Ormanda sahipleri tarafından terk edilen soğuktan ve açlıktan ölmek üzere olan hayvanlar gördüğünü anlatan Aksu, "Bir kurt köpeğini dağda kar altında soğuktan ve açlıktan donmak üzereyken buldum. Onu önce besledim. Kar yüksekliği 1 metreydi, yürümekte zorluk çekti. Ben de onu kucağıma alıp 8 kilometre taşıdım. 50 kilo ağırlığındaydı, zorlandım ama asla bırakmak aklımdan geçmedi. Merkeze indirdim, tedavi ettirdikten sonra sahiplendirdim. Onlar da canlı, onların da duyguları var" dedi.

'BERABER YAŞAMAYI ÖĞRENMELİYİZ'

Toplumun, hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyleyen Necmi Aksu, "Hayvanlara karşı gerçekten ilgisizlik var. Bizim yaşam alanımız hayvanlarla ortak. Onlarla beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben de buna dikkat çekmek ve çocukların hayvanları sevmesini, onlarla yaşamasını öğrenmeleri için çalışmalar ve projeler yapıyorum. Dağlarda ölüme terk edilmiş olan hayvanlar için haftanın belirli günlerinde ormanlara çıkıyorum. Onlara yiyecek getiriyorum. Köpekleri genelde dağlara, yüksek kesimlere bırakıyorlar. O köpekler, kar yağdığında donarak ve ya aç kalarak can veriyorlar. Ben de onları beslemeye çıkıyorum ya da aşağıya getirip gerçek hayvan severler tarafından sahiplendiriyorum" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon köpek Zigana Dağı

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