HABER

Donmak üzereyken bulunan 15 eşek, bakımını üstlenenlere verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:46 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi kırsalında donmak üzereyken jandarma tarafından bulunarak koruma altına alınan 15 eşek, bakımını üstlenen kişilere ücretsiz verildi.

Donmak üzereyken bulunan 15 eşek, bakımını üstlenenlere verildi

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi kırsalında donmak üzereyken jandarma tarafından bulunarak koruma altına alınan 15 eşek, bakımını üstlenen kişilere ücretsiz verildi.
Geçen hafta Hisarcık-Simav karayolunda devriye gezen ilçe jandarma ekipleri, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü Kurtdere köyü yakınlarındaki kırsal alanda donmak üzereyken biri ayağından yaralı 15 eşek buldu. Eşekler ilçedeki boş bir ahıra götürülerek bakıma alındı. Ayağından yaralanan eşek de tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Eşekler daha sonra bakımlarını üstlenen kişilere ücretsiz olarak verildi.

FOTOĞRAFLI

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Babasını kanserden kaybedince, organik besin için solucan gübresi tesisi kurduBabasını kanserden kaybedince, organik besin için solucan gübresi tesisi kurdu
İstanbul Havalimanı'na büyük taşınma 3 Mart'tan sonra başlayacakİstanbul Havalimanı'na büyük taşınma 3 Mart'tan sonra başlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

Olay iddia: Çekilişteki toplarla ilgili görüntülerde...

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Memurları ilgilendiren haber! Ücretler belli oldu

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İzmir'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Yaralı flamingo ve yavru baykuşa evinde bakıyor

Adana'da dehşete düşüren ölüm! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buralara...'

Dehşet! 'Biz burada oturmuyoruz, seni kim getirdi buraya'

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Eksi 18 derecede durmadan ilerlediler!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

Enes Kanter hakkında kırmızı bülten!

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı! Açıklamalarıyla gündem yaratmıştı

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı!

Tunceli'de yoğun kar yağışı! İlçeler görünmüyor

O ilçe kar altında! Binalar bile görünmüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.