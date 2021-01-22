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  4. Donmak üzereyken bulunan köpek ve yavruları barınağa yerleştirildi

Donmak üzereyken bulunan köpek ve yavruları barınağa yerleştirildi

22.01.2021 10:21 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı’nda donmak üzereyken bulunan çoban köpeği ve 8 yavrusu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük Yaylası’nda yavrulayan çoban köpeği ve 8 yavrusunun koruma altına alındığını belirtti.

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük Mesire Alanı’nda donmak üzereyken bulunan çoban köpeği ve 8 yavrusu, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Gölcük Yaylası’nda yavrulayan çoban köpeği ve 8 yavrusunun koruma altına alındığını belirtti. Başkan Biçer, “Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Gölcük mesire alanında yuvası tespit edilen bir çoban köpeği ve 8 yavrusu, yoğun kış koşulları nedeniyle bulundukları yerden alınarak geçici hayvan barınağımıza yerleştirildi. Belediye Veterineri tarafından gerekli sağlık kontrolleri yapılan anne çoban köpeği ve 8 yavrusunun sağlık durumları iyi. Ayrıca, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerimle birlikte sokak dostlarımızın kış döneminde aç kalmamaları için her türlü zorlu koşulda fedakârca çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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