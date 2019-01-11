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Donmak üzereyken bulunan yaşlı kadın hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde gece yarısı evinden çıkan ve  sabah saatlerinde donmak üzereyken bulunan Gilman Yıldız (80), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde gece yarısı evinden çıkan ve sabah saatlerinde donmak üzereyken bulunan Gilman Yıldız (80), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ürkütler Mahallesi'ndeki evinde kardeşi Hilmi Can (65) ile birlikte yaşayan ve ruhsal problemleri olduğu öğrenilen Gilman Yıldız, gece yarısı sokağa çıktı. Sabah uyanan kardeşi Hilmi Can, ablası Gilman Yıldız'ın evde olmadığını fark edince, mahalle sakinlerinden yardım istedi. Ayrıca jandarmaya ablasının kayıp olduğunu bildirdi. Yapılan arama sonucu Gilman Yıldız, mahallenin girişine 100 metre mesafedeki bir arazide donmak üzereyken bulundu. Gilman Yıldız, ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Yıldız, yaşamını yitirdi. Gilman Yıldız'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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