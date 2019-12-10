Donmak üzereyken bulundu!Herkes seferber oldu

İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Hüsamettin B., dün saat 08.00 sıralarında evinden çıktı ancak geri dönmedi. Hüsamettin B.'yi merak eden yakınları, kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya başvurdu. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlatırken, bugün aile bireyleri, Hüsamettin B.'nin tarlasına gitti. Hüsamettin B., Saat 11.00 sıralarında tarlasında donmak üzereyken bulundu.

Kısmi felç geçiren Hüsamettin B., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Hüsamettin B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

(DHA)

