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Donmak üzereyken bulundu!Herkes seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 14:46 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün sabah saatlerinde evden çıkan, bir daha da haber alınamayan azlheimer hastası Hüsamettin B. (77), 27 saat sonra tarlasında donmak üzere bulundu.

Donmak üzereyken bulundu!Herkes seferber oldu

İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Hüsamettin B., dün saat 08.00 sıralarında evinden çıktı ancak geri dönmedi. Hüsamettin B.'yi merak eden yakınları, kendi imkanlarıyla arama yaptı, sonuç alamayınca da jandarmaya başvurdu. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlatırken, bugün aile bireyleri, Hüsamettin B.'nin tarlasına gitti. Hüsamettin B., Saat 11.00 sıralarında tarlasında donmak üzereyken bulundu.

Kısmi felç geçiren Hüsamettin B., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Hüsamettin B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kayıp alzheimer hastası, donmak üzereyken bulundu

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa inegöl donma

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