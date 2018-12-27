Donmak üzereyken kurtarılan köpek yavrusuna

"İhbarın ardından olay yerine gittiğimizde öyle bir manzara beklemiyordum. Kıyıdan içeride üç beş metre gitmiş bir hayvandır, alıp geliriz diye düşünmüştüm. Geldiğimizde göl kısmi buz tutmuştu. Yavru köpek de kıyıdan 150 metre uzaklaşmış, buzun erimesi nedeniyle dönememişti. Sırtüstü yüzüp, buzları kırarak ulaşmaya çalıştım. Çok şükür görevimizi yerine getirdik."

İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde yiyecek aramak için donan Sıhke Gölü'ne giden ancak buzun kırılması sonucu suya düşen köpek yavrusunu kurtaran Ökten ile Sualtı Grup Amirliğinde görevli polisler, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavisi süren köpeği ziyaret etti.

- Köpeğe "Buz" adı verildi

Köpek yavrusunun yanına gittiğinde güçlükle nefes aldığını, nabzının çok düşük olduğunu fark ettiğini anlatan Ökten, onu ekiplerin de yardımıyla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ulaştırarak hayata tutunmasını sağladıklarını söyledi.

"Yavru köpeği gördüm ve şaşırdım. Çok iyi toparlanmış ve iyiye gidiyor. Yarın tamamen iyileşeceğini söylediler. Biz de Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği adına bu yavruyu sahipleneceğiz." diyen Ökten, şöyle devam etti:

"İsmini de buzdan çıkardığımız için 'Buz' koyacağız. Kulübesini hazırladık, yarın gelip Buz'u yeni yuvasına götüreceğiz. Bu mücadeleci hayvana yakışacak ismin 'Buz' olacağını düşündük. Biz orada şişme botu şişirerek girebilirdik ama acele edilmesi gereken bir durumdu. Ben sadece üşüdüm, yoruldum. En kötü ihtimalle suyun içerisinde bayılırdım, ekip arkadaşlarım beni çıkarırdı ama bir canı kaybedebilirdik. Bu bir riskti bize düşen de görevimizi en iyi şekilde yerine getirmekti. Girdik ve yavruyu kurtardık çok mutluyuz."