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Donmak üzereyken kurtarıldı!

28.01.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da ağır kış şartlarına rağmen hayatta kalmayı başaran yavru köpek, donmak üzereyken kurtarıldı. Kar yağışı sonrası hayvan besleme çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri tarafından fark edilen yavru, veterinere götürülerek tedavi edildi.

Kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından saha çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Selahiye Mahallesi’nde gerçekleştirilen hayvan besleme çalışması sırasında donmak üzereyken fark edilen yavru köpek, ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlığına kavuşması için vakit kaybetmeden gerekli müdahalelerin yapılması sağlandı.

TEKRAR DOĞAYA BIRAKILACAK

Tedavisi veteriner tarafından tamamlanan yavru köpeğin kış aylarını barınakta geçireceği ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal hayatına geri bırakılacağı öğrenildi.

İHA

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