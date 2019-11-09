HABER

'Donmayan bal gerçek değildir'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 11:29 | Son Güncelleme

  ANKARA'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen arıcılık fuarına katılan Sivaslı üretici Celal Tuğrul, gerçek bal ile sahte balın ayrımını anlattı.

ANKARA'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen arıcılık fuarına katılan Sivaslı üretici Celal Tuğrul, gerçek bal ile sahte balın ayrımını anlattı. Gerçek balın donduğunu belirten Tuğrul, "Balın tereyağı şekline gelmesi lazım. Donmayan bal, gerçek bal değildir" dedi.

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği'nce Ankara Altınpark'ta gerçekleştirilen '6'ncı Türkiye Arıcılık Fuarı'nda, ballar görücüye çıktı. 50'den fazla üretici firmanın katılımıyla gerçekleşen fuara ilgi yoğun oldu. Fuara, Azerbaycan, Ukrayna ve Bulgaristan gibi ülkelerden de firmalar katıldı. Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği (ARMASAD) Genel Sekreteri Fikret Dinç, 3 gün sürecek fuarla ilgili bilgi verdi. Dinç, arıcılık fuarına hem katılımcıların hem de üreticilerin ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Her yıl iki tane fuar düzenliyoruz. Sektörün önde gelen 50'den fazla firması ile arıcılık sektörüne hizmet ediyoruz. Amacımız burada arıcılık yapan tüm paydaşlarımıza malzemeleri tedarik etmek ve arı ürünlerini bütün tüketicilerimize ulaştırmak. Arı ürünleri ile ilgili kaliteli, güvenilir ve ulaşılabilir ürünleri alıcısı ile buluşturmak. Şu anda biz 7,5 milyon kovanla dünyada 2'nci sırada bal üreticisiyiz Türkiye olarak. Bunu devam ettirmek istiyoruz.Her sene burada sektörde ne aşamadayız, birbirimizdeki yenilikleri görüyoruz. Her sene giderek artan bir katılımcı var. Geçen sene İstanbul’da düzenlediğimizde 9 bin katılımcı vardı. Ankara'da ise bu sene 15 binin üzerinde katılımcı bekliyoruz" dedi.

'GERÇEK BAL DONAR'

Fuarda üreticiler, gerçek bal ile sahte balın nasıl ayırt edileceği konusunda ziyaretçilere bilgiler de verdi. Sivas'tan katılan üretici Celal Tuğrul, balın insan sağlığına oldukça faydasının olduğunu belirterek gerçek bal ile sahte balın ayrımını şöyle anlattı:

"Gerçek bal donar, balın tereyağı şekline gelmesi lazım. Donmayan bal gerçek bal değildir. Donduktan sonra tereyağı gibi de tüketebiliriz veya ılık bir tencereye su koyarak kaynatmamak şartı ile ısıtarak da yiyebilirsiniz. Ayrıca balı koyduğunuzda kesik kesik akması lazım, akışan şekilde değil. Yediğiniz zaman geniz yakıyorsa yine o gerçek baldır. Bal mide, astım, grip gibi hastalıklara kullanım şekline göre faydası da var. Sadece bal değil arının yaptığı pek çok faydalı ürün var. Arı sütü, propolis, polen gibi ürünler de birçok hastalığa iyi geliyor."

Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor Türkiye'de bir benzeri daha yok! Gören hayran kalıyor
Başakşehir'de meyve suyu yüklü kamyonet dehşet saçtıBaşakşehir'de meyve suyu yüklü kamyonet dehşet saçtı
Dürüst vatandaşDürüst vatandaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

'Kız meselesi' kavgası kanlı bitti!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

1 liraya devredilen KARDEMİR, ülkenin en büyük kuruluşlarından oldu

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

Eşi hakkında yapılan dedikoduyu duyunca çılgına döndü! Linç ettiler

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Bolu'yu ayağa kaldıran kedi ölümlerinin sebebi belli oldu!

Arkadaşı sobaya tiner dökünce bu hale geldi! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Dehşeti yaşadı! 'Her yer alevlerle kaplandı'

Çanakkale Ayvacık'ta 205 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 205 kaçak göçmen yakalandı

Denizli’de uyuşturucu operasyonu! Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Dernekleri basılınca bu defa vakıf kurdular

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur, etkileri nelerdir? Neden siyanür içerek intihar ediyorlar?

Siyanür nedir, siyanür zehirlenmesi nasıl olur?

Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.