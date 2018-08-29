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Dönme dolabın kabini yere çakıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 29.08.2018 10:48 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir lunaparkta faciadan dönüldü

Hindistan'da Haryana eyaletindeki bir lunaparkta eğlence aracı dönme dolabın kabinlerinden biri bir anda koptu ve yere düştü. Olayda yaklaşık 6 metreden zemine çakılan kabindeki 2 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Lunapark dönme dolap

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