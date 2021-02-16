Donmuş kanalda kayak yapan kişi, buz kırılınca suya düştü

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Keizersgracht kanalının buz tutmasıyla halk bölgede kayak yapmaya başladı.

DHA'nın haberine göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, iç çamaşırıyla kayak yapan bir kişinin buzun kırılmasıyla suya düştüğü görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları, iç çamaşırıyla kayak yapan kişiye, “Çılgın adam” yorumunu yaptı.

Koronavirüs nedeniyle yapılabileceklerin kısıtlı olduğu Hollanda'da kanalların buz tutması halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ancak yetkililer, Covid-19'un yayılmasını önlemek için insanları evlerine yakın durmaya ve kalabalıktan kaçınmaya çağırdı.

