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Donör bulunamayan liseli Ertuğrul, yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 15:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, lösemi tedavisi gören Ertuğrul Berk Kara (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Donör bulunamayan liseli Ertuğrul, yaşamını yitirdi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde, lösemi tedavisi gören Ertuğrul Berk Kara (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uygun kök hücre için kampanya düzenlenen Ertuğrul Berk Kara, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Darıca Fen Lisesi öğrencisi Ertuğrul Berk Kara, geçen yıl lösemi teşhisi ile tedavi görmeye başladı. Ertuğrul Berk Kara’nın tedavisi için Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü, Darıca Emniyet Müdürlüğü, Darıca Sağlık Müdürlüğü tarafından geçen eğitim-öğretim döneminde "Ertuğrul Berk Kara ve kök hücre bekleyen herkese umut ışığı olmak ister misiniz?" sloganıyla başlatılan kampanya büyük ilgi görmüş ve tüm okullar olmak üzere çok sayıda kişi kan bağışında bulunmuştu. Ayrıca okul arkadaşları ‘Ertuğrul Berk Kara için çal’ adıyla ‘Çiğdem der ki ben alayım’ adlı türküyü seslendirerek klip çekti.
Ancak, Ertuğrul Berk Kara için uygun donör bulunamadı. Ertuğrul Ber Kara, dün İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bugün Darıca Emek Fatih Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fatih ve eşi Nurdan Kara büyük üzüntü yaşarken, taziyeleri kabul etti. Ertuğrul Berk Kara kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Donör bulunamayan liseli Ertuğrul, yaşamını yitirdiDonör bulunamayan liseli Ertuğrul, yaşamını yitirdiDonör bulunamayan liseli Ertuğrul, yaşamını yitirdiDonör bulunamayan liseli Ertuğrul, yaşamını yitirdi

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