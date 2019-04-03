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Donör bulundu ancak minik Deniz yaşatılamadı

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2019 10:48 | Son Güncelleme

TRABZON'da, sosyal medyada donör bulunması için kampanya başlatılan lösemi hastası Deniz Bartu Menteşe (6), yaşam mücadelesini kaybetti.

Donör bulundu ancak minik Deniz yaşatılamadı

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, sosyal medyada donör bulunması için kampanya başlatılan lösemi hastası Deniz Bartu Menteşe (6), yaşam mücadelesini kaybetti. Deniz Bartu'nun annesi öğretmen Damla Akar Menteşe de 5 yıl önce 29 yaşındayken yumuşak doku kanserinden yaşamını yitirmişti.
Akçaabat ilçesinde 2 çocuk annesi, öğretmen Damla Akar Menteşe, 5 yıl önce yumuşak doku kanserinden yaşamını yitirdi. Ölüm acısı yaşayan aile, 14 Şubat 2016'da, Menteşe'nin oğlu Deniz Bartu'ya da annesi gibi kanser teşhisi konulmasıyla bir kez daha yıkıldı. Yaklaşık 3 yıldır lösemi tedavisi süren ve doktorların 3 ay içerisinde donör bulunmaması halinde hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirttiği Deniz Bartu için yakınları harekete geçti, sosyal medyadan çağrı yaptı. Binlerce takipçiden karşılık bulan çağrı, kısa sürede kampanyaya dönüştü.
Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde çağrılar üzerine, kök hücre bağışı kampanyaları başlatıldı. Bağışçıların, illerdeki Kızılay şubelerine giderek doku tipinin belirlenebilmesi için kan bağışında bulunmaları istendi. Ailesi, Deniz Bartu'nun sağlığına kavuşabilmesi için uygun donörü umutla bekledi.
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Uygun donör bulundu ama geç kalındığı için Deniz Bartu tedaviye cevap vermedi. Bartu, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Soner Menteşe, oğlunun acı haberini sosyal medya hesabından yaptığı, "Yavrum, güzel oğlum Deniz Bartu, vermiş olduğu yaşam mücadelesini kaybetmiştir" sözleri ile duyurdu.
Deniz Bartu'nun ölüm haberi, donör bulunması için seferber olan sosyal medya takipçilerini üzdü.

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Donör bulundu ancak minik Deniz yaşatılamadıDonör bulundu ancak minik Deniz yaşatılamadıDonör bulundu ancak minik Deniz yaşatılamadıDonör bulundu ancak minik Deniz yaşatılamadı

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