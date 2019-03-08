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Donörün torunuyla görüşmede, gözyaşlarını tutamadılar (YENİDEN)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

Burdur'da merdivenden düşmesi sonrasında beyin ölümü gerçekleşen Rıfat Yakar'ın (86) böbreğinin nakledildiği Emine Dere (69), donörün torunu Zeynep Akın ile telefon görüşmesinde duygulu anlar yaşadı.

Burdur'da merdivenden düşmesi sonrasında beyin ölümü gerçekleşen Rıfat Yakar'ın (86) böbreğinin nakledildiği Emine Dere (69), donörün torunu Zeynep Akın ile telefon görüşmesinde duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan 51 yıllık evli Emine ve Mehmet Ali Dere çifti, Rıfat Yakar'ın torununun, artık kendi evlatları olduğunu söyledi.

Yüksek tansiyona bağlı kronik böbrek yetmezliği hastası olarak 16 yıldır diyalize giren Emine Dere, Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof.Dr. Alper Demirbaş ve ekibinin gerçekleştirdiği böbrek naklinden sonra kendini iyi hissettiğini söyledi. 7 çocuğu olduğunu, 2'sinin böbrekleri uyumlu olmasına rağmen çocuklarından nakil yaptırmadığını söyleyen Dere, Onlar genç diye istemedim. Çocuklarım istedi ama ben istemedim dedi. Böbrek bağışında bulunan aileye teşekkür eden Emine Dere, 16 yıl bekledim. Kısmet bugüneymiş. Haftada 3 gün diyalize giriyordum. Su içemiyordum. Hep perhizdeydim. Nereye gitsek sıkıntılıydım. Allah organ bağışında bulunan aileden razı olsun. Yeri cennet olsun. Dua ediyorum diye konuştu.

EŞİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Rıfat Yakar'ın torunu Zeynep Akın'ın (31) böbrek naklinden sonra kendilerini ziyaret ettiğini belirten Emine Dere'nin eşi Mehmet Ali Dere (70), yaşadıkları süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Donörün ailesi bizi çok duygulandırdı. 'Bir şeye ihtiyacınız olursa biz buradayız' dediler. Cenabı Allah razı olsun. İnsan ölünce bedeni çürüyüp gidiyor. İnsanlar böbreklerini bağışlasa çok iyi olur. Ben böbreğimi vermek istedim, uymayınca mecburen beklemek zorunda kaldık dedi.

Malatya'da oturduklarını anlatan Dere, Eşim 16 yıl organ bekledi. Medical Park Antalya Hastane Kompleksi'ne ise 1 ay önce kayıt yaptırmıştık. Gece yarısı böbrek bulunduğu haberi gelince Malatya'dan yola çıktık. O saatte uçak bulamadık. Karayoluyla geldik. Nasip burasıymış diye konuştu.

'DONÖRÜN TORUNU ARTIK BİZİM EVLADIMIZ'

Antalya'da oturan donörün torunu Zeynep Akın'ı arayan Dere çifti, duygusal konuşmada gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Ali Dere, böbreğiyle eşine yeniden hayat veren Akın'ın dedesi için dua ettiklerini ifade ederek, Herkesin huzurunda size tekrar teşekkür ediyoruz. Dedenin mekanı cennet olsun. İnşallah bu iletişim devam edecek. Sen de artık bizim bir evladımız, ciğerimiz oldun. Sizleri hiç unutmayacağız dedi. Zeynep Akın ise telefonda şöyle karşılık verdi

Bu bir insanlık görevi. Bunu herkesin yapması gerekiyor. İnşallah bizim yaptığımız topluma da bir teşvik olur. Biz eğer o gün dedemin organlarını bağışlamasak toprak olacaktı. Hastalar şifa bulsun başka bir şey istemeyiz. Emine teyze sağlığına kavuşsun bizim için en güzel şey bu olacak. Biz de eşimle birlikte organlarımızı bağışladık.

'HER YAŞTA DONÖRDEN ORGAN NAKLEDİLEBİLİR'

Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, nakilden sonra hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti. Her yaştaki donörden organ nakli yapılabildiğini kaydeden Dr. Yücetin, Donör 86 yaşındaydı ve biz onun bir böbreğini, Malatya'nın karlı kışlı gecesinde gece yarısı aradığımızda o yolu aşarak gelen Emine Dere'ye naklettik. Şu anda böbrek fonksiyonları gayet iyi. 86 yaşındaki birinin böbreği 70 yaşındaki birine hayat oldu. Her zaman her yaşta herkes nakil olabilir. Her yaşta da organ bağışlanabilir diye konuştu.

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