Donörün torunuyla görüşmede, gözyaşlarını tutamadılar (YENİDEN)

Bu bir insanlık görevi. Bunu herkesin yapması gerekiyor. İnşallah bizim yaptığımız topluma da bir teşvik olur. Biz eğer o gün dedemin organlarını bağışlamasak toprak olacaktı. Hastalar şifa bulsun başka bir şey istemeyiz. Emine teyze sağlığına kavuşsun bizim için en güzel şey bu olacak. Biz de eşimle birlikte organlarımızı bağışladık.

'HER YAŞTA DONÖRDEN ORGAN NAKLEDİLEBİLİR'

Hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin, nakilden sonra hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti. Her yaştaki donörden organ nakli yapılabildiğini kaydeden Dr. Yücetin, Donör 86 yaşındaydı ve biz onun bir böbreğini, Malatya'nın karlı kışlı gecesinde gece yarısı aradığımızda o yolu aşarak gelen Emine Dere'ye naklettik. Şu anda böbrek fonksiyonları gayet iyi. 86 yaşındaki birinin böbreği 70 yaşındaki birine hayat oldu. Her zaman her yaşta herkes nakil olabilir. Her yaşta da organ bağışlanabilir diye konuştu.