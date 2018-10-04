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'Donsuz, satılmış, aptal': Türkiye'deki 'çılgın' isimler İngiliz basınında!

04.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

İngiliz Guardian gazetesi, Türkiye'de geçen Aralık ayında başlatılan "mahkeme kararı olmadan isim değiştirme uygulaması" ile şu ana kadar 105 bin kişinin ad ya da soyadını değiştirmek için başvuruda bulunmasını haberleştirdi.

'Donsuz, satılmış, aptal': Türkiye'deki 'çılgın' isimler İngiliz basınında!

Gazete, çoğu muzip olduğu gerekçesiyle değiştirilen isimlerden örnekler verdi.

35 yaşındaki aktör Karaca Satılmış "Soyadım profesyonel hayatıma engel oldu" diyor ve büyükbabasının neden bu soyadını seçtiğini anlamadığını söylüyor. Soyadını Gökdeniz'le değiştirmek için başvuran Karaca Satılmış, "Eski soyadımı özlemeyeceğim, çocuklarıma asla böyle bir soyad bırakamam" diyor.

Haberde Türkiye'de soyadı kanununun 1934 yılında çıktığı, tüm vatandaşlardan kendilerine bir soyad seçmelerinin istendiği, Ermeni, Kürt ve diğer azınlıkların soyadlarının da "Türkleştirildiği" belirtiliyor. O dönemde seçilen bazı soyadlarının günümüzde kulağa komik geldiği ifade ediliyor.

Söz konusu uygulama nedir?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl Aralık ayında ad ve soyadda yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan, tek sefere mahsus bir uygulama başlatmıştı.

Uygulamanın ilk 9 ayında Türkiye genelinde 30 bin 344 kişinin ismini, 75 bin 248 kişinin de soyadını düzelttiği açıklandı.

Uygulama 2019 sonuna kadar devam edecek.

"Satılmış'ın büyükbabası gibi bazı esprili insanlar kendilerine Aptal, Donsuz, Taşak gibi soyadları seçti" diyen Guardian, özellikle önadla birleşince ortaya dalga konusu olabilecek isimler çıkabildiğini belirtiyor. Örnek olarak İslam Hukuku Profesörü Rahmi Yaran'ın ismi gösteriliyor. Gazetenin verdiği bir diğer örnek de Avukat Güven Kurtul.

"GEÇMİŞTE PROSEDÜR ÇOK ZORDU"

Haberde geçmişte Türkiye'de isim değiştirmek ya da kimlik kartında düzeltmeye gitmek için uzun süren ve maliyetli bir mahkeme sürecinden geçmek gerektiği belirtiliyor.

Son açıklanan verilere göre 30 bin 344 kişinin adını değiştirmek için başvurduğu, kadınlarda en çok başvurunun Rabiye'yi Rabia ile değiştirmek isteyenlerden geldiği bilgisi veriliyor.

75 bin 248 kişi ise soyadını değiştirmek için başvuruda bulunduğunu yazan Guardian, en çok değiştirilen soyadlarının Satışmış, Koyun, Çakal ve Deli olduğunu vurguluyor.

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