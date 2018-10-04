'Donsuz, satılmış, aptal': Türkiye'deki 'çılgın' isimler İngiliz basınında!

Gazete, çoğu muzip olduğu gerekçesiyle değiştirilen isimlerden örnekler verdi.

35 yaşındaki aktör Karaca Satılmış "Soyadım profesyonel hayatıma engel oldu" diyor ve büyükbabasının neden bu soyadını seçtiğini anlamadığını söylüyor. Soyadını Gökdeniz'le değiştirmek için başvuran Karaca Satılmış, "Eski soyadımı özlemeyeceğim, çocuklarıma asla böyle bir soyad bırakamam" diyor.

Haberde Türkiye'de soyadı kanununun 1934 yılında çıktığı, tüm vatandaşlardan kendilerine bir soyad seçmelerinin istendiği, Ermeni, Kürt ve diğer azınlıkların soyadlarının da "Türkleştirildiği" belirtiliyor. O dönemde seçilen bazı soyadlarının günümüzde kulağa komik geldiği ifade ediliyor.

Söz konusu uygulama nedir?



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl Aralık ayında ad ve soyadda yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan, tek sefere mahsus bir uygulama başlatmıştı.

Uygulamanın ilk 9 ayında Türkiye genelinde 30 bin 344 kişinin ismini, 75 bin 248 kişinin de soyadını düzelttiği açıklandı.