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Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 18:52 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için yola çıkanlar nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. İşte trafikte son durum...

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan Anadolu yönüne giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğu, bayramın son gününde TEM Otoyolunda trafiğin durmasına neden oldu. Gündüz sıcaklığın yüksek olması nedeniyle akşam saatlerinde yola çıkan tatilcilerin içinde olduğu araçlar, TEM Otoyolu Kocaeli İzmit kesiminde yoğunluğa neden oldu. Zaman zaman durma noktasına gelen yolda, sürücüler ilerlemekte güçlük çekmeye başladı.

Yoğun trafikte olumsuzluk yaşanmaması adına ise polis ve jandarma ekipleri her 10 kilometrede bir sabit ekip ile sürücülere uyarılarda bulunuyor. Trafiğin ilerleyen saatlerde daha da yoğunlaşması bekleniyor.

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6 KİLOMETRELİK YOL 1 SAATE ÇIKTI

5 günlük Kurban Bayramı tatilini Türkiye’nin gözde tatil merkezlerinden Bodrum’da geçiren yerli turistler, geri dönmeye başladı.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük kentlerden gelip ilçede tatil yapan vatandaşlar, Bodrum çıkış istikametinde yoğunluk oluşturdu. Araç trafiği, Konacık Atatürk Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Emin Anter Bulvarı’nda yoğunlaştı. Kimi tatilciler de ilçeden ayrılmadan önce bir Bodrum klasiği olan Antik Tiyatro önünde kale manzaralı fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Tatilciler 6 kilometrelik yolu 1 saatte geçebildi. Bodrum’da her bayram olduğu gibi bu sefer de uzun araç kuyrukları oluştu.

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İSTANBUL-TEKİRDAĞ YOLUNDA YOLUNDA YOĞUNLUK

Tekirdağ-İstanbul karayolunda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul başta olmak üzere çevre illerden binlerce vatandaşın akınına uğrayan Trakya bölgesinde dönüş çilesi başladı. Tekirdağ’ın merkez İlçesinde bulunan Kumbağ ve Altınova plajları, Marmara ve Avşa adalarına gelen vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ İstanbul yolunda da yoğunluk meydana geliyor. Dönüş yolunda meydana gelen yoğunluk nedeniyle zaman zaman maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.

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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de karayolunda kontrol noktaları oluşturup denetimlerini sıklaştırdı.

İlerleyen saatlerde trafikte yer yer kilitlenmeler meydana gelebileceği tahmin ediliyor.

mynet yol durumu

FERİBOT İSKELESİNDE ARAÇ YOĞUNLUĞU

Yola çıkan tatilciler Bursa-Çanakkale karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye bağlı feribotlar zamansız olarak seferlerini sürdürüyor. Lapseki ilçesinde kara yolu güvenliğini sağlamak için Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ile zabıtalar koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Çardak beldesinde jandarma trafik ekipleri iskeleye inen yolu normal araç trafiğine geçici olarak kapattı. Bayram dönüşü yaşanan araç yoğunluğunun hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

(İHA)

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