HABER

Dönüş yapan otomobile çarpıp, şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz dönüş yapan otomobile çarpan bir başka otomobil, köprüden şarampole yuvarlandı.

Dönüş yapan otomobile çarpıp, şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı

Karabük’te meydana gelen trafik kazasında, kontrolsüz dönüş yapan otomobile çarpan bir başka otomobil, köprüden şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Yenice karayolu Soğuksu Mahallesi Çayan köprüsü mevkiinde meydana geldi. Karabük istikametinden Yenice istikametine seyir halinde olan Erkan A. (27) idaresindeki 78 DC 687 plakalı otomobil, önünde seyreden Mürsel A. (54) idaresindeki 78 AV 819 plakalı otomobilin Çayan köprüsü istikametine kontrolsüz dönüş yapması sonucu çarparak köprüden şarampole yuvarlandı. Takla atarak ters dönen otomobil dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada, Erkan A. ile aynı otomobilde bulunan Derya A. (27), Zeynep A. (1), Ervanur A. (3) ile Taha A. (20), Mavila A. (50) ve Mehmet A. (27) yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla takla atan otomobildeki yaralılar çıkarılarak, olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Dönüş yapan otomobile çarpıp, şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı

Dönüş yapan otomobile çarpıp, şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı

Dönüş yapan otomobile çarpıp, şarampole yuvarlandılar: 7 Yaralı

PARTNERSeren Serengil'den kötü haber!Seren Serengil'den kötü haber!
Su kuyusuna düşen çiftçiyi itfaiye kurtardıSu kuyusuna düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
Karabük'te 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralıKarabük'te 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Rusya'dan sert açıklama: Riske atıyor

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.