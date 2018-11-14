"Dönüşüm Projesi ile Okmeydanı'na yeniden yaşam veriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı'nda otopark, yeşil alan, donatı olmadığını, Dönüşüm Projesi ile Okmeydanı'na yeniden yaşam verdiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Piyalepaşa Mahallesi'nden startı verilen projede, bir yandan inşaat çalışmaları sürerken diğer yandan da uzlaşma çalışmaları yapılıyor.

Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız olmak üzere altı mahalleyi kapsayan dönüşüm projesi için bölgede faaliyet gösteren 60 ayrı STK'da ''Okmeydanı Dönüşüm Projesi Uzlaşma Görüşmeleri'' adı altında toplantılar düzenlenmeye başlandı.

Hak sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlanan toplantılara Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılarak vatandaşların projeyle ilgili sorularını cevaplandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı'nın tamamının 1 milyon 576 bin metrekare olduğunu belirterek, ''Bunun 6 bin 139 metrekaresi yeşil alan, 36 bin 370 metrekaresi okul, spor, sağlık, dini ve idari alanlar, 230 bin metrekaresi mezarlık, 500 bin metrekaresi yol, geri kalan alan ise 800 bin metrekare binalardan oluşuyor. Buradaki yapılar depreme dayanıklı olmayan yapılardır. '' değerlendirmesinde bulundu.