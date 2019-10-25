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"Dönüşümde Üsküdar Modeli" projesi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 16:15 | Son Güncelleme

Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen geri dönüşüm projesi kapsamında ayda 5 bin ton atığın geri kazandırılması hedefleniyor - Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: - "Türkiye'de şu an çöplerin sadece yüzde 1'i ayrıştırılabiliyor. Geliştirdiğimiz çöpten ayda 1 milyon TL'lik gelir kazandıran model ile çöpe giden milyonlarca lirayı ülkemize kazandıracağız"

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Dönüşümde Üsküdar Modeli" projesi başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje, Üsküdar Atık Yönetim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıyla tanıtıldı.

Projede görev alacak 900 kişiden oluşan ekip, Üsküdar'da aile bireylerine geri dönüşümün önemini anlatıp evde yapılabileceklere ilişkin eğitim verecek.

İlçedeki okulların müdürlerine, öğrencilere ve site yöneticilerine de uygulamalı olarak anlatılacak projeyle, ayda 5 bin ton atığın geri kazandırılması hedefleniyor. Ayrıca projeden her ay elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kullanılacak.

- "Çöp, artık para ve enerji demek"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çöpün artık para ve enerji anlamına geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu nedenle bu milli meseleyi büyük bir ciddiyetle ülke gündemine getirdiğini anlatan Türkmen, bu bilinçle vatanının her köşesini kapsayacak şekilde çevre seferberliği ilan edildiğini aktardı.

Çalışmalarının, devletin başlattığı "Sıfır Atık Projesi" ile uyumlu şekilde yeniden tanımladıklarını kaydeden Türkmen, "Türkiye'de şu an çöplerin sadece yüzde 1'i ayrıştırılabiliyor. Geliştirdiğimiz çöpten ayda 1 milyon TL'lik gelir kazandıran model ile çöpe giden milyonlarca lirayı ülkemize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Türkmen, ekonomik ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir atık yönetimi için 2016'da harekete geçtiklerini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"2016'dan önce aylık geri dönüşebilir atık tonajımız 400-500 ton civarındaydı. 2016'da 1200 tona çıktık. Zaman içinde 2 bin tona ulaştık. Bugün 5 bin tonu hedefliyoruz. Maddi olarak önemli bir ekonomik değer üretmiş olduk ama bundan daha önemlisi geleceğe daha temiz bir çevre bırakmış olacağız."

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Dönüşümde Üsküdar Modeli Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

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