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Dönüşümün uğramadığı mahalle

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

 İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm programına aldığı Ege Mahallesi için 6 kez ihaleye çıkt ancak teklif veren olmadı.

Dönüşümün uğramadığı mahalle

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm programına aldığı Ege Mahallesi için 6 kez ihaleye çıkt ancak teklif veren olmadı. Çoğunluğu Roman vatandaşların yaşadığı mahallede, yerinde dönüşüm yapmayı hedefleyen belediye, teklif verilmemesi üzerine dönüşüm çalışmalarına başlayamadı. Sağlıksız evlerde yaşadığını söyleyen mahalle sakinleri ise bir an önce kentsel dönüşüm yapılmasını istiyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Ege Mahallesi'nde, yerinde dönüşüm yapmak için 6 kez ihaleye çıktı. İlk etapta 7 hektarlık alanın 9 bin 319 metrekarelik bölümünde yer alan 809 birimi dönüştürmeyi planlayan belediyenin, kat karşılığı yaptığı ihalelere teklif veren olmadı. Yeni kent merkezinde yer alan, doğusunda Melez Çayı, batısında İZBAN demiryolu hattı bulunan Ege Mahallesi sakinleri, sağlıksız evlerde oturduklarını, dönüşümün bir an önce yapılmasını istediklerini belirtti.
Ege Mahallesi Muhtarı Özer Kaleli, vatandaşların daha iyi şartlarda yaşaması için dönüşümün gerekli olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Cumhur Yetişir, Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun görev yaptığı 2013 yılında kentsel dönüşüm projesi için çalışmaların başladığını ancak firmaların ihaleye katılmamasından dolayı dönüşümün başlayamadığını belirtti. Daha önceki ihale şartnamelerinde, dönüşüm kapsamında evlerin 31 ile 114 metrekare arasında inşa edileceği yönünde bilgilerin bulunduğunu, 31 metrekarenin, evli ve çocuklu aileler için küçük olduğunu kaydeden Yetişir, "Biz evlerin 65 metrekareden aşağı olmasını istemiyoruz. Çünkü 31 metrekare evde çocuklu aileler nasıl yaşayacak? Biz bir an önce mahallede dönüşüm çalışmalarının başlamasını istiyoruz. Ama ihalelere giren olmuyor. Ne olacak böyle? Aradan kaç yıl geçti, bir çivi bile çakılmadı" diye konuştu.
'EVLERİMİZ YIKIK DÖKÜK'
Mahalle sakinlerinden Elvan Yanaroğlu da, "Yerinde kentsel dönüşüm istiyoruz. İnsanlar buradan ayrılmak istemiyor. Evlerimiz yıkık dökük. Çocuklarımızın daha sağlıklı evlerde yaşamasını istiyoruz. Mahallede park yok, oyun alanı yok. Çocukların sosyal alanları yok. Daha güzel bir yaşam için kentsel dönüşümü istiyoruz" diye konuştu.
Yine mahalle sakinlerinden Güldane Çayır ise evlerinin rutubetli ve eski olduğunu, bunun için tadilat yapmak istediklerini, ama kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle herhangi bir şey yapamadıklarını kaydetti. Çayır, tapularının olmadığını ve dönüşüm yapılması halinde, oturdukları evlerin kira öder gibi kendilerine satılmasını istedi.
'YILLARDIR VİRANE EVLERDE OTURUYORUZ'
Konak Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Ali Yangır da mahalle sakinlerinin yerinde konut ve sosyal tesisler istediğini söyledi. Kendisinin de Roman olduğunu belirten Yangır, "Mahalleye spor sahası, semt evi gibi yerler yapılmasını istiyoruz. Burada kiracılar var, onların mağdur edilmemesi lazım. Vatandaşlar kentsel dönüşümün başlamasını özlemle bekliyor. Bütün Roman mahallelerinde evlerin fiziki yapıları kötü. Yıllardır virane evlerde oturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, 'Çalışmalarımıza arka sıralardan başlayacağız' demişti. Lütfen arka sıralardan başlasın" dedi.
Ege Mahallesi'nde doğup büyüdüğünü söyleyen Esat Kaleli de dönüşüm yapılmasını özlemle beklediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceği ise henüz belli değil.

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Dönüşümün uğramadığı mahalleDönüşümün uğramadığı mahalleDönüşümün uğramadığı mahalleDönüşümün uğramadığı mahalle

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