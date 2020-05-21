Doom Eternal 1. Güncelleme ile gelen yenilikler!

Oyunda dengelemeler yapan Bethesda, Doom’u daha keyifli hale getirmeyi de başarıyor.

Doom Eternal‘da bazı silahların verdiği hasarlar azdı. Bu hasarlar güncelleme ile olması gereken seviyeye çıkarılıyor. Ayrıca güncellemeyle dash özelliği suyun içinde kullanılabiliyor ve yüzerken alınan hasar da azaltılıyor.

Güncelleme ile oyunun tekli moduna ilginç bir sistem ekleniyor. Oyuncular tek kişilik hikaye modunda öldürüldüğünde, onu öldüren iblis daha da güçlenip tekrar savaşmak üzere başka bir oyuncunun oyununa ışınlanacak. Eğer bir Empowered Demon‘ı alt ederseniz, sadece can ve cephane ile değil, aynı zamanda oyun içi etkinliklerde ilerlemenize yarayan bonus XP ile de ödüllendirileceksiniz.

1. Güncelleme

Yüzerken alınan hasar azaltıldı.

Suyun içindeyken kullanılabilen düşey düzlemde Dash (atılma) özelliği eklendi.

Taras Nabad’daki Rad Suit, arenaya giren oyuncuların daha kolay fark edebilmeleri için su bulunan bölgenin tam önüne taşındı.

Zorluk seviyesine göre hasar artışı kaldırıldı (Su ve Balçık için).

Urdak’taki ilk karşılaşma için Maykr Drone hikâye modu eğitimi eklendi.

Double Dash becerisi için ana menü seçeneklerindeki Game sekmesine Hold (Default) ve Press işlevleri için bir seçenek eklendi. Hold, oyuncuların tuşa basılı tutarak dash (atılma) özelliğini iki kere kullanmasını sağlar. Press, oyuncunun tuşa iki kere basmasını gerektirir.

Plasma Rifle Microwave modunun zamanla verdiği hasarın etkisi arttırıldı.

Empowered Demons: Oyuncuları öldüren iblislerin güçlendirilmiş halleriyle savaşarak öldürülen Slayer’ların intikamını alın. Bu iblisler size zorlu bir mücadele sunacak; onları yendiğinizde büyük miktarlarda kaynak elde edecek ve etkinlik için bonus XP kazanacaksınız.

Oyuncuları öldüren iblislerin güçlendirilmiş halleriyle savaşarak öldürülen Slayer’ların intikamını alın. Bu iblisler size zorlu bir mücadele sunacak; onları yendiğinizde büyük miktarlarda kaynak elde edecek ve etkinlik için bonus XP kazanacaksınız. Series 3 Etkinliği: DOOM Eternal Series 3 etkinliği başlıyor. Precious Metals (Değerli Metaller) isimli etkinlik oyunculara MC Pain Master Collection da dahil olmak üzere toplayabilecekleri parlak yeni kozmetik eşyalar sunuyor! Oyuncular doğrudan BATTLEMODE veya Hikâye modunu oynayarak ya da haftalık görevleri tamamlayarak etkinlikte ilerlemek için XP’lerini kazanmaya başlayabilir.

DOOM Eternal Series 3 etkinliği başlıyor. Precious Metals (Değerli Metaller) isimli etkinlik oyunculara MC Pain Master Collection da dahil olmak üzere toplayabilecekleri parlak yeni kozmetik eşyalar sunuyor! Oyuncular doğrudan BATTLEMODE veya Hikâye modunu oynayarak ya da haftalık görevleri tamamlayarak etkinlikte ilerlemek için XP’lerini kazanmaya başlayabilir. Tek Oyunculu Modda Oyun Keyfini Arttıran İyileştirmeler: Oyun çıktığından beri oyunculardan gelen geribildirimlere kulak veriyoruz ve 1. Güncelleme ile birlikte en sık duyduğumuz bazı sorunları giderdik. Bu değişikliklerin arasında iblislerle ilgili eğitimlerin genişletilmesi, sualtındayken düşey düzlemde dash (atılma) özelliğini kullanabilme ve yüzerken alınan zehir hasarının azaltılması bulunuyor.

Oyun çıktığından beri oyunculardan gelen geribildirimlere kulak veriyoruz ve 1. Güncelleme ile birlikte en sık duyduğumuz bazı sorunları giderdik. Bu değişikliklerin arasında iblislerle ilgili eğitimlerin genişletilmesi, sualtındayken düşey düzlemde dash (atılma) özelliğini kullanabilme ve yüzerken alınan zehir hasarının azaltılması bulunuyor. BATTLEMODE Güncellemeleri: BATTLEMODE deneyimini geliştirecek pek çok özellik ekledik:

BATTLEMODE deneyimini geliştirecek pek çok özellik ekledik: BATTLEMODE’da ölen oyuncular artık onları neyin öldürdüğünü gösteren bir ölüm raporu görebiliyor.

Oyuna kendini adamış oyuncuların ön plana çıkması için prestij yıldızları artık oyuncu kartlarının altında görünüyor.

Gecikme ve lag sorunları giderildi.

Eğitimler artık BATTLEMODE’u ilk defa oynayan tüm oyunculara gösteriliyor.

Azami seviyedeki oyuncular için Echelon Leveling özelliği.

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