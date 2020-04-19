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Doom Eternal Battle Pass Sistemi Nasıl Olacak?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.04.2020 19:44 | Son Güncelleme

Doom Eternal güncellemelerinden COFFEE & CAMO adındaki ikinci serisinde 14 Mayıs’a kadar sürecek. Bu güncelleme ile gelen Battle Pass adından da anlaşılacağı gibi bir sezon bileti gibi işlenecek. Battle Pass içinde seviye atlamak için normalde yaptığınız gibi Doom Eternal'ı oynamak yeterli olacaktır. Archvile ise hipster adında yeni bir kozmetiğe kavuşacak.

Doom Eternal Battle Pass Sistemi Nasıl Olacak?

Kozmetik görünüşü kazandıktan sonra, Archvile'a koyabilirsiniz ve hepsi hikâye modu sırasında böyle görünecekt. Ayrıca çeşitli silah görünümleri, Doom Slayer için bir 'kamuflaj' kostümü ve oyunun geri kalanıyla biraz daha tematik olarak tutarlı görünen Pain Elemental için bir 'Kurbağa Kral' kostümü de var.

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Doom Eternal'da yaptığınız hemen hemen her şey yeni Battle Pass içerisideki ilerlemenize katkıda bulunur. Ancak oyunu her başlattığınızda ana menü ekranında görüntülenen haftalık hedefleri tamamlayarak ekstra puan alınacak. Bu yeni içeriğin tamamı, gerçek para harcayarak değil, oyun yoluyla kazanılabilen tecrübe puanı ile açılabilir. Doom Eternal içerisinde microtransaction olmamasının bir diğer güzel yanı.

idTech 7 motorunu kullanan ve Mick Gordon tarafından bestelenen yeni müziklere sahip olan Doom Eternal, oyuncuların The Game Awards 2016’da En İyi Aksiyon Oyunu ödülünü kazanan Doom’da iyi olan her şeyin üzerine koymayı başardı. Oyunda yeni ve klasik iblisler, güçlü bir cephanelik ve yeni dünyalar sunularak çok daha uzun bir oynanış süreni sunuluyor.

DOOM Eternal İncelemesi | DOOM SLAYER GERİ DÖNDÜ!

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Anahtar Kelimeler:
Doom Doom Eternal Battle Pass Sezon Bileti COFFEE & CAMO Pain Elemental

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