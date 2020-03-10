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Doom Eternal sistem gereksinimleri neler?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.03.2020 10:23 | Son Güncelleme

Bethesda’nın geliştirdiği ve gelmiş geçmiş en iyi Doom oyunu olacak olan Doom Eternal için geri sayım başladı. 20 Mart 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak olan oyunun sistem gereksinimleri açıklandı. Doom Eternal sistem gereksinimleri ile birlikte konsol oyuncularına bir haber de müjdelendi.

Doom Eternal sistem gereksinimleri neler?

Oyunun geliştiricilerinden Billy Khan, oyunun PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One S ve Xbox One X modellerinde 60 FPS çalışacağını belirtti. Ayrıca bu konsollarda HDR ve FOV desteği de yer alacak. Konsollarda da PC ayarında bir oyun sunacak olan geliştirici ekip, bu hamlesi ile konsolların tüm gücünü ortaya koyacak.

Oyunun sistem gereksinimlerine geçecek olursak; oyunu oynamak için GTX 970 veya AMD Radeon R9 290 ve üzeri ekran kartına sahip olmanız yeterli olacak. RAM konusunda ise minimumda 8 GB RAM isteyen oyun, işlemci konusunda ise Intel Core i5 veya AMD Ryzen 3 talep ediyor.

Steam’de 199 TL, PlayStation 4’te tam 2 katı 469 TL ve Xbox One’da 470 TL olan oyunu eğer PC sahibiyseniz PC’de oynamanızı cüzdanınız açısından şiddetle tavsiye ediyoruz.

Doom Eternal minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 7 64-bit / Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i5  3.3 GHz veya AMD Ryzen 3  3.1 GHz
  • RAM: 8GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB) veya AMD Radeon R9 290 (4GB)/RX 470 (4GB)
  • Depolama alanı: 50 GB

    Doom Eternal önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
  • İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 1800X
  • RAM: 16 GB RAM
  • Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB) veya AMD Radeon RX Vega56 (8GB)
  • Depolama alanı: 50 GB

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Bethesda Doom Doom Eternal Billy Khan Doom Eternal sistem gereksinimleri oyun

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