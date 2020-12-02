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Doom Eternal Xbox Game Pass PC kütüphanesine ekleniyor!

02.12.2020 14:05 | Son Güncelleme:
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Doom Eternal Xbox Game Pass PC kütüphanesine ekleniyor!

PC için Xbox Game Pass Doom Eternal'a kavuşuyor. Microsoft, Doom Eternal'ın Xbox Game Pass PC kütüphanesine ekleneceği tarihi açıkladı. İşte Doom Eternal Xbox Game Pass PC sürümü için paylaşılan tarih!

Xbox Game Pass sistemi, aylık belirli bir ücret karşılığında Xbox ve PC oyuncularının kütüphanede bulunan birçok oyunu oynamasını sağlıyor. Yakın bir zamanda Sony'nin de PlayStation 5 adımı atmasıyla, Xbox Game Pass sistemine rakip bir abonelik sistemi çıkartacağı düşünülüyor. Sony'den gelebilecek bir adıma karşılık, Microsoft tarafı da Xbox Game Pass sistemini güçlendirmeye çalışıyor. Bunun için Microsoft, konsol için Xbox Game Pass sistemine 'Yılın Oyunu' ödüllerine de aday olan Doom Eternal'ı eklemişti. Doom Eternal Xbox Game Pass PC sürümü için de beklenen tarih belli oldu.

İŞTE DOOM ETERNAL İÇİN AÇIKLANAN TARİH

Doom Eternal Xbox Game Pass PC kütüphanesine sonunda ekleniyor. Söylendiği kadarıyla Bethesda'nın yapımcılığını üstlendiği, id Software'ın geliştirdiği Doom Eternal, 3 Aralık 2020'de Xbox Game Pass PC abonelerine sunulacak. Aboneler, bu tarihten itibaren Doom Eternal'ı Windows bilgisayarlarında oynayabilecek.

Xbox Game Pass PC Doom Eternal

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XBOX GAME PASS PC ABONELERİ EK ÜCRET ÖDEMEYECEK

Doom Eternal PC fiyatı 199,00 TL'lik bir etikete sahip. Eğer Xbox Game Pass PC aboneliğiniz varsa 3 Aralık'tan itibaren Doom Eternal'a hiçbir ek ücret ödemeden sahip olabileceksiniz.

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