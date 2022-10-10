DOOM, hamilelik testinde çalıştırılarak herkesi şaşırtmıştı! Bu kez öyle bir yerde çalıştırıldı ki...

Hamilelik testinde çalıştırılarak herkesi şaşırtan DOOM, yine olağandışı bir yerde çalıştırılarak gündeme taşındı. Microsoft'un 1996'da DirectX teknolojisini sergilemek için kullandığı ilk oyunlar arasında olan DOOM, sadece hamilelik testinde değil, Apple Watch'ta, grafik hesap makinelerinde dahi çalıştırıldı. Fakat yeni bir habere bakılırsa DOOM'u alışılmışın dışındaki platformlarda çalıştırmanın heyecanı hiç bitmeyecek.

DOOM WINDOWS NOTE DEFTERİ'NDE

‘Samperson’ isimli Twitter kullanıcısı, orijinal Doom'u Windows Not Defteri'nde çalıştırmayı başardı ve oyunu gerçek zamanlı olarak 60 fps'de oynadığına dair bir video paylaştı. Kullanıcı, Not Defteri'nde çalıştırılan DOOM videosunda herhangi bir hile olmadığı konusunda ise ısrarcı.

Yine de bu konuda şüphe duyanlar, modun yapımında hiçbir hile olmadığından emin olmak için görüntüleri kare kare inceleyebilir. Kullanıcının bunu nasıl başardığı ise şimdilik bilinmiyor.

