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DOOM, hamilelik testinde çalıştırılarak herkesi şaşırtmıştı! Bu kez öyle bir yerde çalıştırıldı ki...

10.10.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FPS türündeki efsane oyunlardan biri olan DOOM, daha önce hamilelik testinde çalıştırılmıştı. Hamilelik testinde oynanan DOOM herkesi şaşırtmayı ise başarmıştı. Bugün DOOM'un farklı bir yerde daha çalıştırıldığı ortaya çıktı. Bu yer hamilelik testi kadar şaşırtıcı olmasa da yine de pes dedirtebilir.

Hamilelik testinde çalıştırılarak herkesi şaşırtan DOOM, yine olağandışı bir yerde çalıştırılarak gündeme taşındı. Microsoft'un 1996'da DirectX teknolojisini sergilemek için kullandığı ilk oyunlar arasında olan DOOM, sadece hamilelik testinde değil, Apple Watch'ta, grafik hesap makinelerinde dahi çalıştırıldı. Fakat yeni bir habere bakılırsa DOOM'u alışılmışın dışındaki platformlarda çalıştırmanın heyecanı hiç bitmeyecek.

DOOM WINDOWS NOTE DEFTERİ'NDE

‘Samperson’ isimli Twitter kullanıcısı, orijinal Doom'u Windows Not Defteri'nde çalıştırmayı başardı ve oyunu gerçek zamanlı olarak 60 fps'de oynadığına dair bir video paylaştı. Kullanıcı, Not Defteri'nde çalıştırılan DOOM videosunda herhangi bir hile olmadığı konusunda ise ısrarcı.

Doom-1

DOOM gerçek hayata adım atabilirDOOM gerçek hayata adım atabilir

Yine de bu konuda şüphe duyanlar, modun yapımında hiçbir hile olmadığından emin olmak için görüntüleri kare kare inceleyebilir. Kullanıcının bunu nasıl başardığı ise şimdilik bilinmiyor.

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