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Doping İnternet iletişim bilgileri, Doping müşteri hizmetleri numarası ve çağrı merkezi

05.01.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Doping İnternet iletişim bilgileri, Doping müşteri hizmetleri numarası ve çağrı merkezi

Doping, Millenicom adlı operatör tarafından sağlanan bir internet hizmetidir. Millenicom'un kapsamındaki internet hizmetleri hakkında detaylı bilgi edinmek için Doping müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Veya Doping İnternet abonesiyseniz aldığınız hizmet ile alakalı olarak müşteri hizmetlerine ulaşmanız gereken durumlar olabilir. Yazımızda ihtiyaç duyabileceğiniz Doping internet iletişim bilgilerinin tamamını bir araya getirdik.

İhtiyacınız olan internet hizmetine sahip olmak için bütün seçenekleri araştırıp size en uygun olanı arıyor olabilirsiniz. Millenicom tarafından sunulan Doping İnternet, Türkiye'de bulunan telekomünikasyon alternatifler arasında yer alır. Millenicom, kullanıcıların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çeşitli iletişim ve telekom hizmetlerini müşterileri ile buluşturur. Kullanımınıza sunulan paketler arasından size en uygununu öğrenmek, yeni işlem gerçekleştirmek veya isteklerinizi ve sorunlarınızı dile getirmek için Doping İnternet müşteri hizmetleri ile her an kolaylıkla iletişime geçebilirsiniz. İşte size yardımcı olabilecek tüm bilgiler...

Doping İnternet Müşteri Hizmetleri Numarası

Doping İnternet ile alakalı herhangi bir konuda işlem gerçekleştirmek için ilk olarak Doping İnternet telefon numarasını aramak aklınıza gelebilir. Bunun için Millenicom'un ücretsiz Doping çağrı merkezi olarak belirlediği 0850 433 04 03'ü arayabilirsiniz.

Eğer aramanız Millenicom şebeke içiyse yapacağınız görüşme ücretsiz olarak gerçekleşecektir. Başka yönlerden yapılan aramalar ise var olan tarifenize göre ücretlendirilecektir. Talep ve problemlerinizi iletmek ve en kısa sürede çözüme erişmek için Doping müşteri hizmetleri numarasına 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.

Diğer Doping ADSL iletişim bilgileri ise şöyle:

  • Yeni başvuru yapacaksanız 0850 333 0 334
  • Millenicom müşterisiyseniz 0850 333 0 333
  • Kurumsal Millenicom müşterisiyseniz 0850 333 0 444 şeklindedir.

Doping İnternet Whatsapp Numarası ve E-posta Adresi

Doping ADSL müşteri hizmetleri ile mesaj veya elektronik posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz. Millenicom paylaştığı e-posta adresini iş başvurularına yönelik olarak belirlediğinden, 7 gün 24 saat hizmet veren "WhatsApp Destek Hattı" bu konuda size yardımcı olacaktır. Doping müşteri hizmetlerine internet üzerinden iletişim formu doldurarak da mesajınızı iletebilirsiniz.

  • WhatsApp Destek Hattı: 0539 333 0 333
  • İletişim formu doldurarak mesajınızı iletmek için TIKLAYINIZ.

Doping İnternet Web Sitesi

Doping İnternet ile ilgili edinmek istediğiniz bilgilere Millenicom internet adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte günlük yaşantınızda pek çok işlemde olduğu gibi Doping İnternet ile ilgili başvuru ve takip işlemlerini de online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Aboneliğiniz ile alakalı birçok işlemi pratik bir şekilde Millenicom Online İşlemler Merkezinden veya mobil uygulamadan kolaylıkla yapabilirsiniz.

Mobil uygulama ve online işlemler merkezinden gerçekleştirebileceğiniz işlemleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Arıza açılışı
  • İnternet kullanım bilgileri ve ayrıntıları
  • Otomatik ödeme talimatı
  • Bilgi güncellemeleri
  • Fatura ödemeleri
  • Geçmiş dönem faturaları ve çevreci fatura bilgileri
  • Güvenli internet profil bilgisi ve güncellemeleri
  • Hız testi
  • Arkadaşını getir kampanya referans kodu.

İşlemlerinizi en hızlı şekilde çözümleyebilmek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterlidir.

  • Doping İnternet web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ.
  • Doping İnternet Kurumsal hakkında bilgi edinmek için TIKLAYINIZ.
  • Doping İnternet fatura bilgilerinizi sorgulamak için TIKLAYINIZ.
  • Bireysel kullanıcıysanız online işlemler için TIKLAYINIZ.
  • Kurumsal kullanıcıysanız online işlemler için TIKLAYINIZ.
  • Hızlı başvuru için TIKLAYINIZ.
  • Size en uygun internet paketini öğrenebilirsiniz! İnternet altyapınızı sorgulamak için TIKLAYINIZ.

Doping İnternet Diğer İletişim Bilgileri

Doping İnternet Genel Müdürlük

İşleminizi gerçekleştirmek için genel müdürlük ile iletişim kurmak istediğiniz bir durum olabilir. Millenicom genel müdürlüğü, yaygın bulaşıcı hastalık gibi olağanüstü hallerin dışında müşteri ziyaretlerine açıktır. Bu gibi durumlarda Doping Çağrı Merkezini arayarak her türlü istek ve problemlerinizi iletebilirsiniz.

Doping İnternet Genel Müdürlük Adresi: Vadistanbul, Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Cad. 2B Apt. No:3 K/13

Doping İnternet Faks

Doping ADSL müşteri hizmetlerine faks göndermeniz gereken durumlarda aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz:

  • Bireysel müşteriler için: 0212 709 70 30
  • Kurumsal müşteriler için: 0212 709 80 30

Doping İnternet Modem İade

Doping İnternet'e modeminizi iade etmeniz gereken hallerde, Millenicom'un anlaşmalı olduğu UPS Kargo yoluyla iletebilirsiniz. Gönderinizi takip edebilmeniz için takip numarası almayı unutmamanız gerekir.

Adres: Ömerli Mah. Huzurlu Sokak No:15/3 Hadımköy Arnavutköy/İstanbul
UPS Kargo Gönderi Kodu: 9X5161

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