Doping İnternet iletişim bilgileri, Doping müşteri hizmetleri numarası ve çağrı merkezi

İhtiyacınız olan internet hizmetine sahip olmak için bütün seçenekleri araştırıp size en uygun olanı arıyor olabilirsiniz. Millenicom tarafından sunulan Doping İnternet, Türkiye'de bulunan telekomünikasyon alternatifler arasında yer alır. Millenicom, kullanıcıların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda çeşitli iletişim ve telekom hizmetlerini müşterileri ile buluşturur. Kullanımınıza sunulan paketler arasından size en uygununu öğrenmek, yeni işlem gerçekleştirmek veya isteklerinizi ve sorunlarınızı dile getirmek için Doping İnternet müşteri hizmetleri ile her an kolaylıkla iletişime geçebilirsiniz. İşte size yardımcı olabilecek tüm bilgiler...
Doping İnternet ile alakalı herhangi bir konuda işlem gerçekleştirmek için ilk olarak Doping İnternet telefon numarasını aramak aklınıza gelebilir. Bunun için Millenicom'un ücretsiz Doping çağrı merkezi olarak belirlediği 0850 433 04 03'ü arayabilirsiniz.
Eğer aramanız Millenicom şebeke içiyse yapacağınız görüşme ücretsiz olarak gerçekleşecektir. Başka yönlerden yapılan aramalar ise var olan tarifenize göre ücretlendirilecektir. Talep ve problemlerinizi iletmek ve en kısa sürede çözüme erişmek için Doping müşteri hizmetleri numarasına 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz.
Diğer Doping ADSL iletişim bilgileri ise şöyle:
Doping ADSL müşteri hizmetleri ile mesaj veya elektronik posta yoluyla da iletişime geçebilirsiniz. Millenicom paylaştığı e-posta adresini iş başvurularına yönelik olarak belirlediğinden, 7 gün 24 saat hizmet veren "WhatsApp Destek Hattı" bu konuda size yardımcı olacaktır. Doping müşteri hizmetlerine internet üzerinden iletişim formu doldurarak da mesajınızı iletebilirsiniz.
Doping İnternet ile ilgili edinmek istediğiniz bilgilere Millenicom internet adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte günlük yaşantınızda pek çok işlemde olduğu gibi Doping İnternet ile ilgili başvuru ve takip işlemlerini de online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Aboneliğiniz ile alakalı birçok işlemi pratik bir şekilde Millenicom Online İşlemler Merkezinden veya mobil uygulamadan kolaylıkla yapabilirsiniz.
Mobil uygulama ve online işlemler merkezinden gerçekleştirebileceğiniz işlemleri şöyle sıralayabiliriz:
İşlemlerinizi en hızlı şekilde çözümleyebilmek için aşağıdaki linklere tıklamanız yeterlidir.
İşleminizi gerçekleştirmek için genel müdürlük ile iletişim kurmak istediğiniz bir durum olabilir. Millenicom genel müdürlüğü, yaygın bulaşıcı hastalık gibi olağanüstü hallerin dışında müşteri ziyaretlerine açıktır. Bu gibi durumlarda Doping Çağrı Merkezini arayarak her türlü istek ve problemlerinizi iletebilirsiniz.
Doping İnternet Genel Müdürlük Adresi: Vadistanbul, Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Cad. 2B Apt. No:3 K/13
Doping ADSL müşteri hizmetlerine faks göndermeniz gereken durumlarda aşağıdaki numaraları kullanabilirsiniz:
Doping İnternet'e modeminizi iade etmeniz gereken hallerde, Millenicom'un anlaşmalı olduğu UPS Kargo yoluyla iletebilirsiniz. Gönderinizi takip edebilmeniz için takip numarası almayı unutmamanız gerekir.
Adres: Ömerli Mah. Huzurlu Sokak No:15/3 Hadımköy Arnavutköy/İstanbul
UPS Kargo Gönderi Kodu: 9X5161
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