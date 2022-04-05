Doping nedir? Doping neden yapılır? Doping zararları nelerdir? Doping alınca ne olur?

Doping sorusu merak konusu oldu. TV8'de ekrana gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa'nın Nagihan'a yaptığı doping göndermesi olay oldu. Bunun üzerine vatandaşlar doping konusuna dair pek çok soruyu yöneltmeye başlattı. Doping hakkında merak edilen sorulara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DOPİNG NEDİR?

Doping, sportif performansı artırmak amacıyla yasaklanmış ve vücuda yabancı maddelerin kullanılması ya da herhangi bir maddenin anormal miktarlarda tüketilmesi veya vücuda normal dışı yollardan alınması olarak tanımlanır. Dopingin ilk resmi tanımı 1963 yılında yapılmıştır.

DOPİNG NEDEN YAPILIR?

Doping, bireyin bir yarışmaya katılımı nedeniyle ve yapay ve haksız şekilde performansını arttırmak için, organizmaya yabancı fizyolojik maddelerin, herhangi bir yöntemle yüksek dozda ve anormal yollardan, sağlıklı bir kişiye uygulanması veya kendisi tarafından kullanılmasıdır.

Bir yarışmaya katılım sağlanacağı sırasında niteliği, dosajı veya uygulama şekliyle, bir sporcunun yapay ve haksız şekilde performansını arttıracak bir tıbbi müdahele zorunluluğu doğarsa, bu dahi doping addedilmelidir.

DOPİNG ZARARLARI NELERDİR?