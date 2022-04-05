Doping nedir? Doping neden yapılır? Doping zararları nelerdir? Doping alınca ne olur?

Doping sorusu merak konusu oldu. TV8'de ekrana gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa'nın Nagihan'a yaptığı doping göndermesi olay oldu. Bunun üzerine vatandaşlar doping konusuna dair pek çok soruyu yöneltmeye başlattı. Doping hakkında merak edilen sorulara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Doping, sportif performansı artırmak amacıyla yasaklanmış ve vücuda yabancı maddelerin kullanılması ya da herhangi bir maddenin anormal miktarlarda tüketilmesi veya vücuda normal dışı yollardan alınması olarak tanımlanır. Dopingin ilk resmi tanımı 1963 yılında yapılmıştır.
Doping, bireyin bir yarışmaya katılımı nedeniyle ve yapay ve haksız şekilde performansını arttırmak için, organizmaya yabancı fizyolojik maddelerin, herhangi bir yöntemle yüksek dozda ve anormal yollardan, sağlıklı bir kişiye uygulanması veya kendisi tarafından kullanılmasıdır.
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