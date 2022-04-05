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Doping nedir? Doping neden yapılır? Doping zararları nelerdir? Doping alınca ne olur?

05.04.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doping nedir, doping neden yapılır soruları Survivor'ın en son yayınlanan bölümünden sonra en çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Ekranların sevilen yarışması Survivor'da Nagihan ve Nisa'nın arasında çıkan doping konusu gündemi bir hayli meşgul etti. Doping neden yapılır? Doping zararları var mı? İşte merak edilenler!

Doping nedir? Doping neden yapılır? Doping zararları nelerdir? Doping alınca ne olur?

Doping sorusu merak konusu oldu. TV8'de ekrana gelen Survivor All Star yarışmasında Nisa'nın Nagihan'a yaptığı doping göndermesi olay oldu. Bunun üzerine vatandaşlar doping konusuna dair pek çok soruyu yöneltmeye başlattı. Doping hakkında merak edilen sorulara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DOPİNG NEDİR?

Doping, sportif performansı artırmak amacıyla yasaklanmış ve vücuda yabancı maddelerin kullanılması ya da herhangi bir maddenin anormal miktarlarda tüketilmesi veya vücuda normal dışı yollardan alınması olarak tanımlanır. Dopingin ilk resmi tanımı 1963 yılında yapılmıştır.

DOPİNG NEDEN YAPILIR?

  • Doping, bireyin bir yarışmaya katılımı nedeniyle ve yapay ve haksız şekilde performansını arttırmak için, organizmaya yabancı fizyolojik maddelerin, herhangi bir yöntemle yüksek dozda ve anormal yollardan, sağlıklı bir kişiye uygulanması veya kendisi tarafından kullanılmasıdır.

  • Bir yarışmaya katılım sağlanacağı sırasında niteliği, dosajı veya uygulama şekliyle, bir sporcunun yapay ve haksız şekilde performansını arttıracak bir tıbbi müdahele zorunluluğu doğarsa, bu dahi doping addedilmelidir.

DOPİNG ZARARLARI NELERDİR?

  • Kalp krizi riski ve beraberinde ölüm riski artar.
  • İyi veya kötü huylu tümör oluşur.
  • Karaciğerde fonksiyon bozukluğu oluşur.
  • Kısırlığa sebep olur.
  • Hormonal denge bozulur.
  • Çocuklarda büyümenin durmasına yol açar.
  • Kadınlarda kıllanma ve adele kütlesinde artış görülür.
  • Aknelerde artış görülür.
  • Saç dökülmesi görülür
  • Ses kalınlaşması görülür
  • Devamlı Saldırgan ve sinirlilik hali görülür
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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere
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