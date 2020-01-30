HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dördüncü Antarktika bilim seferi ekibi eğitimlerini tamamladı

Dördüncü Antarktika bilim seferi ekibi eğitimlerini tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:44 | Son Güncelleme

Antarktika'ya 4.

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL(DHA)
Antarktika'ya 4. Kez Bilim Seferi düzenleyecek olan 24 kişilik ekip, sefer öncesi 'hayatta kalma' eğitimi aldı. Tuzla Viaport Marina'da bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'ndeki uygulamalı eğitimde hayatta kalmanın püf noktaları ekibe aktarıldı.
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün(KARE) koordinasyonu ve Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde görev yapacak 24 bilim insanı, sefer öncesi “hayatta kalma" eğitimi aldı. Beyaz Kıta'ya doğru yola çıkacak ekip için eğitimler, Tuzla'da bulunan TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde gerçekleştirildi. Yolculuk süresi ve görevleri sırasında karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar ve çözümleri konusunda bilgilendirilen ekip, eğitimin ardından sertifikalarını aldı.

“BİLİM ADINA, ÜLKEMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ SEFER OLACAK"
Eğitimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bilim seferi bizim açımızdan da çok önemli. Başında Burcu hocamız var. Onunla birlikte bu yolculuğa çıkmaktan heyecan duyuyorum. Her şartta ne yapılması gerektiği ön eğitim önemli. Ama ben bir taraftan da siyasetçiyim. Her şartta ayakta kalmayı öğrendiğim için sorun çıkmadan geleceğimiz kanaatindeyim. Eğitimin sonuna kadar orada olacağım. Bizim açımızdan da çok öğretici olacak. Bilim adına, ülkemiz adına çok önemli sefer olacak." İfadelerini kullandı. Şahin, eğitime katılanlara baklava ikram etti.

"BU EĞİTİM CİDDİ ANLAMDA ÖNEMLİ"
Türk Antarktika Bilim Seferleri Koordinatörü ve TÜBİTAK MAM KARE Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, “Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda, bu sene 4'üncü Antarktik Bilim Seferimizi icra edeceğiz. Seçilen katılımcılar bugün çok detaylı eğitimleri TÜBİTAK MAM gemisinde almaktalar. Bu eğitim ciddi anlamda önemli. Antarktika koşulları çok ekstrem ve zor bir coğrafyaya gidiliyor. Gemi üzerinde yaşam idame edileceği için gemideki herhangi oluşabilecek yangında nasıl mücadele edilir, ilk yardım nasıl yapılır ve beraberinde bir acil durum olduğunda, gemi terk edilmesi gerektiğinde botlara nasıl intikal edilir eğitimleri alıyorlar. Bu eğitimlerde sonra da gelecek hafta yola çıkıyor olacağız. Ekip 24 kişiden oluşuyor. 22'si Türk, 2'si yabancı. Belarus ve Bulgaristan bilim insanları. 22 Türk içerisinde proje çağrılarında başarı hak eden projelerimiz, çeşitli üniversitelerimizden katılımcılarımız var. Beraberinde harita genel müdürlüğü, meteoroloji genel müdürlüğü, deniz kuvvetleri komutanlığından katılımcılarımız olacak. Bir tane de Milli Eğitim Bakanlığının tespit ettiği öğretmenimiz bizlerle birlikte Antarktika'ya gelecek" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Elazığ depremine ilişkin 8 farklı soruşturmaElazığ depremine ilişkin 8 farklı soruşturma
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama: 8 farklı soruşturma açıldı

Elazığ depremine ilişkin 8 farklı soruşturma

Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası! Gözaltına alındılar

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir için korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.