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Dördüncü denemede erken seçimin yolu açıldı

30.10.2019 13:12 | Son Güncelleme

Parlamentoya sunduğu üç erken seçim tasarısı da reddedilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın sunduğu dördüncü tasarı Avam Kamarası’nda kabul edildi.

Dördüncü denemede erken seçimin yolu açıldı

Birleşik Krallık’ta 12 Aralık’ta erken seçimler yapılacak.İngiliz parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası’nda erken seçim öngören yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından ülkede Başbakan Boris Johnson’ın alacağı seçim sonucu üzerinde tahminler yürütülmeye başlandı.

Avam Kamarası'nda dün yapılan oylamada 12 Aralık’ta erken seçimlere gidilmesi 20’ye karşı 438 oyla kabul edildi. Muhalefetteki İşçi Partisi’nin de erken seçimlere destek vermesi ile tasarının kabul edilmesi mümkün oldu. Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti’nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmiş olması nedeniyle yasa tasarısının onaylanabilmesi için muhalefetin desteğin gerekiyordu. Anlaşmasız Brexit ihtimalinin şimdilik masadan kalkmış olması nedeniyle muhalefet, daha önce reddettiği erken seçim tasarısını dün yapılan oylamada kabul etti.

Yasa tasarısının bugün de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası’nın gündemine gelmesi bekleniyor. Tasarının Lordlar Kamarası’nda onaylanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Başbakan Johnson’ın partisi önde

Birleşik Krallık’taki kamuoyu yoklamaları, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakâr Parti’nin oylarının muhalefetteki İşçi Partisi’nin önünde bulunduğunu gösteriyor. Ancak, Başbakan Johnson’ın “ne olursa olsun” Birleşik Krallık’ın 31 Ekim’de Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılacağı yönündeki sözünü tutamamış olması nedeniyle Muhafazakârların oylarının düşebileceği tahmin ediliyor. Johnson, ülkenin AB’den ayrılmasını düzenleyen yeni Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirememesi nedeniyle Brüksel’den erteleme talep etmek zorunda kalmıştı. AB de, Brexit’i Ocak ayı sonuna ertelemişti. Böylelikle Brexit üçüncü kez ertelenmiş oldu.

Johnson, erken seçimlerle parlamentoda yeniden çoğunluğu sağlamayı ve üzerinde değişiklikler yapılan yeni Brexit anlaşmasının Avam Kamarası’nda kabul edilmesini ümit ediyor. Böylelikle Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasını hedefliyor.

Ancak Johnson’ın Liberal Demokratlara ve İskoç Ulusal Partisi’ne (SNP) sandalye kaptırabileceği de tahminler arasında yer alıyor. Başbakan Johnson’ın oylarını artırmak için geleneksel olarak İşçi Partisi’ni tercih eden ülkenin kuzey ve batısındaki Brexit yanlılarının oylarını alması gerekiyor. Bu bölgelerde Muhafazakârların Nigel Farage liderliğindeki Brexit Partisi ile de çekişeceği tahmin ediliyor.

İşçi Partisi’nin ise seçim kampanyasında sosyal politikaya ilişkin konulara odaklanması bekleniyor. Partinin lideri Jeremy Corbyn, ülkede gerçek bir değişim sağlanması için ülkenin bugüne kadar gördüğü en radikal seçim kampanyasını yürüteceğini belirtti.

AFP,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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