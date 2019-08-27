Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? (En aldatıcı bulmacalar)

Bu sorularla baş etmenin yolu ise mantığınızı kullanmaktan geçiyor. Soruları çözerken karmaşık yöntemleri bir kenara bırakıp mantığınızı kullandığınızda cevaba kolayca ulaşabilirsiniz. (NOT: Cevaplar foto galerinin en sonunda bulabilirsiniz)

Hangi mağara?

Güney kutbunda sert bir fırtınaya yakalanan adamın kurtulmak için mağaralardan birine sığınması gerekiyor. Ancak mağaralardan birincisinde aç bir kutup ayısı ikincisinde ise öldürücü şekilde radyoaktif atık var. Hangisini seçmeli?

GÜVENLİ ASANSÖR Tom bir seri katilin kendisini öldürmek üzere binaya giriş yaptığını öğreniyor. Kaçmak için hangi asansörü tercih etmeli?

NASIL KURTULUR? Bir evde sıkışan adamın önünde 4 çıkış var. Çıkışlardan bir tanesi dondurucu derecede soğuk bir yere, diğeri aç köpek balıklarının arasına, üçüncüsü zehirli gazla dolu bir yere ve sonuncusu da öldürücü derecede sıcak bir çöle açılıyor. Hangi çıkışı seçerek kurtulur?

ÇIKIŞ NEREDE? Bir kulede kapalı kalan prenses dördüncü kapının kendisini çıkışa götüreceğini öğreniyor. Önünde sadece 3 kapı bulunan prenses 4 numaralı kapıyı nasıl bulacak?

HANGİ ÇIKIŞ? Hapishaneden kaçmak isteyen adamın önünde 3 yol var. Bir tanesinde öfkeli köpekler, bir tanesinde 5 dakikaya ayarlı bir saatli bomba, diğerinde silahlı güvenlik görevlisi bekliyor. Hangi çıkışı seçmeli?

HANGİSİ SOLAK? Bu resimdekilerden hangisi solaktır?

SARHOŞ MÜŞTERİ Dedektif restorana girdiğinde garson ve sarhoş bir müşterinin tartıştığını görür. Garson adamdan sipariş ettiği yemeğin de parasını istemektedir ancak adam yemek sipariş etmediğini sadece içki içtiğini söyler. Garson adamın sarhoş olduğu için 2 saat önce sipariş ettiği yemeği hatırlamadığı konusunda ısrar eder. Ancak dedektif garsonun yalan söylediğini anlar ve insanları dolandırmaktan işlem yapar.Dedektif bu yalanı nasıl anlamıştır?

SÜPERMARKETTEKİ HIRSIZ KİM? Süpermarkete bir hırsız dadanmıştır.Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017

Nisan 2017

Haziran 2017 Bu görüntüleri izleyen görevliler hırsızı tespit eder. Görüntülerdeki kişiler arasından hırsız hangisi?

NEHİR SORUŞTURMASI Sıcak bir yaz günü dedektif ve ortağı kaçak bir mahkumu aramaktadır. Çok hızlı akan ve derin bir nehrin kenarında serinlemeye çalışan gençlerin yanına giderek, onlar yaşlarında bir kaçağı aradıklarını söyler. Gençlerden biri nehrin karşı kıyısını işaret eder ve az önce yanlarından geçtiğini nehre atlayarak karşı kıyıya ulaştığını anlatır. İsterlerse karşıya geçmeleri için dedektif ve ortağına botunu verebileceğini söyler. Ancak dedektif bu teklifi reddeder ve aradıkları kaçağın bu üç gençten biri olduğunu düşünür. Dedektif bu kanıya nasıl varmıştır?

ODADAN NASIL KAÇAR? John bir odada kapana kısılmıştır. Odada sadece masa, sandalye ve çıkabilmek için iki kapı vardır. Ancak kapılardan bir tanesinin arkasında birkaç gündür hiçbir şey yememiş çok aç bir aslan vardır. Diğer kapıda güneşin altında içi öldürücü derecede sıcak cam bir tünele çıkmaktadır. John bu odadan nasıl kaçar?

PARK YERİ NUMARASI Aşağıdaki numaralara göre otomobilin park ettiği yerde hangi sayı vardır?

HÜCREDEN KAÇIŞ Jack zemini toprak bir hücrededir. Hücredeki pencere ulaşılamayacak kadar yüksekte ve etrafında bir kürekten başka hiçbir şey yoktur. Yiyecek yada içeceği de olmayan Jack'in hücreden kaçması için iki günü vardır aksi durumda ölecektir. Jack bu hücreden nası kaçar? (Tünel kazmak çözüm değil çünkü iki günden fazla sürüyor)

ANTİKA GERDANLIK Bayan Smith polise giderek antika gerdanlığının kayıp olduğunu bildirir. Polis olay yerine geldiğinde Penceredeki kırık dışında eve nereden girildiğine dair bir iz bulamaz. Ancak evin içi tamamen karışmış haldedir. Eşyalar etrafa saçılmış ve yerde ayak izleri vardır. Ertesi gün polis Bayan Smith'i tutuklar. Polis bu kanıya nasıl varmıştır?

OKULDA CİNAYET Okulun ilk günü coğrafya öğretmeni öldürülür. Polisin elinde 4 şüpheli vardır: Bahçıvan, matematik öğretmeni, beden eğitimi öğretmeni, okul müdürü. Bahçıvan çalıları budadığını, Matematik öğretmeni yıl ortası sınavlarını hazırladığını, Beden eğitimi öğretmeni basketbol oynadığını, Okul müdürü odasında olduğunu söyler. Polis bu ifadelerden hemen katili tespit eder. Katil kimdir ve polis bunu nasıl anlamıştır?

YAŞLI ADAMI KİM ÖLDÜRDÜ? Yaşlı bir adam şehrin dışındaki evinde yalnız başına yaşamaktadır. Bir Cuma günü postacı kapısını çaldığında kapıyı kimsenin açmadığını görür. Postacı camdan bakar ve yaşlı adamın kanlar içinde yerde yattığını görür. Polis olay yerine geldiğinde evin kapısında Salı gününün gazetesini, 2 şişe sıcak ve 1 şişe soğuk süt bulur. Ertesi gün polis katili tutuklar. Polis nasıl bu kadar kolay katili bulmuştur?

SICAK YAZ GÜNÜ Sıcak bir yaz günü dedektif sahilde dinlenirken bir kadının ağladığını duyar. Sesin geldiği yere gittiğinde gözyaşları içindeki genç kadın bikinisinin üst kısmını çıkarıp güneşlenirken uyuyakaldığını ve uyandığında bikinisinin üstünün yerinde olmadığını anlatır. Dedektif bölgede genç kadının ayak izleri haricinde başka ize rastlayamaz. Etrafta toplanmış olayı izleyen insanlara bakar ve bikini üstünü kimin çaldığını bulur. Bikini üstünü kim çalmıştır ve dedektif bunu nasıl tespit etti?

CEVAPLAR Güney kutbunda kutup ayısı olmaz. Dolayısıyla birinci mağaraya sığınabilir.

4 numaralı kapı en baştaki kapıdır.

Seri katil binaya yeni giriş yapmışsa yukarı doğru çıkıyordur. Dolayısıyla aşağı doğru inen asansörü tercih etmeli.

Güneşin batmasını bekleyip dördüncü çıkışı seçerek kurtulur.

Eğer bomba 5 dakikaya ayarlı ise kaçacak yeterli zamanı var demektir.

Garson sol elini kullanmaktadır. Çünkü tepsiyi sağ elle tutarken yemekleri servis edeceği sol elini boşta bırakmıştır.

Restorandaki saat 18:15'i göstermektedir. Tabelada ise ana yemeklerin sadece 15:00'e kadar servis edileceği yazmaktadır. Buna rağmen garson adamın 2 saat önce yemek sipariş ettiği konusunda ısrarcıdır. Dolayısıyla garson sarhoş adamı kandırmaya çalışmaktadır.

Hırsız hamile kadındır. Çünkü Ocak ayındaki görüntüde 5-6 aylık hamile olduğu görünen kadının görüntüsü Haziran'a kadar hiç değişmemiştir. Dolayısıyla hamileliği çaldığı ürünleri saklamak için kullandığı bir sahtekarlıktır.

Nehir çok derin ve hızla akıyorsa nehrin diğer kıyısındaki adamın yüzerek oraya geçmesinin imkanı yoktur. Adam zaten o kıyıda serinliyordur ve şüpheliler dedektifin konuştuğu gençlerden biridir.

John akşam olmasını ve güneşin batmasını bekler. Güneş batınca, güneş vurduğu için öldürücü derecede sıcak olan cam tünel serinleyeceği için oradan rahatlıkla kaçar.

Arabanın olduğu yerdeki sayı 87'dir. Çünkü Otopark çizgilerine bakıldığında ters yazılmış halde 86-?-88-89-90-91 sayılarının olduğu görülür.

Jack küreği kullanarak pencerenin altında topraktan bir tümsek yapar ve pencereye tırmanarak kaçar.

Bayan Smith polise yalan söylüyordur. Çünkü eğer cam dışardan kırılmış olsaydı parçaların içeri doğru düşmesi gerekirdi. Ancak evin içinde hiç cam kırığı yoktur dolayısıyla cam içerden dışarı doğru kırılmıştır.

Katil matematik öğretmeni. Çünkü olay okulun ilk günü oluyor. Matematik öğretmeni ifadesinde yıl ortası testlerini hazırladığını söylemişti.

Katil gazete taşıyıcısı. Çünkü Çarşamba ve Perşembe günü evde gazete okuyacak kimsenin olmadığını biliyordu.