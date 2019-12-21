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Dördüncü kattan asansör boşluğuna düşerek can verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 23:49 | Son Güncelleme

Malatya’da dördüncü kattan asansör boşluğuna düşen Abdullah Bulut isimli adam hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Akpınar Meydanı’nda bulunan bir iş hanından iddiaya göre kıraathane işleten Abdullah Bulut (56) 4’üncü kattan asansör boşluğuna düştü.

Çevredeki esnafların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 10 dakikalık bir çalışması sonunca bulunduğu yerden çıkarılan Abdullah Bulut’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında şahsın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asansör Malatya Abdullah Bulut

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