Dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Konya’da dördüncü kattan merdiven boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, merkez Meram ilçesi Armağan Mahallesi Yenice Sokak üzerinde bulunan özel bir kolejde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir yemek fabrikasında çalışan Hatice Söbücovalı (41), okulda düzenlenen yemek programı için binaya geldi. Burada hazırlanacak yemek için okulun 4. katına çıkan Hatice Söbücovalı bir anda merdiven boşluğundan aşağıya düştü. Düşme sesini duyan okuldakiler bir süre okul içerisinde sesin nereden geldiğini aradı. Daha sonra Söbücovalı’nın olmadığını fark edenler okul içerisinde aramaya başladı. Okulda arama yapan personel merdiven boşluğuna baktığında Söbücovalı’nın yerde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Söbücovalı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayı haber alan ve okula gelen kadının yakınları ise sinir krizi geçirdi. 41 yaşındaki kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



