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Dördüncü kattan düşen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 07:54 | Son Güncelleme

Dördüncü kattan düşen kişi hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir’in Karabağlar ilçesinde dördüncü kattan beton zemine düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, General Asım Gündüz Mahallesi 5715/13 sokakta yaşayan Adnan Beşbıyık (69) henüz bilinmeyen bir nedenle dördüncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Beşbıyık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Beşbıyık’ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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