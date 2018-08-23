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Dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 09:43 | Son Güncelleme

Dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti

İZMİR (AA) - İzmir’in Buca ilçesinde dördüncü kattan beton zemine düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi'nde ikamet eden Sevcan R. (20) dengesini kaybederek dördüncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede Sevcan R'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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balkon dördüncü kat düşme

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