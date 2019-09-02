Dorian ABD’nin Güneybatı Kıyılarını Tehdit Ediyor 

Şiddeti en yüksek fırtına kategorisi 5’e ulaşan Dorian Kasırgası, Atlas Okyanusu üzerinden Amerika'ya doğru ilerlemeye devam ediyor. Hafta sonundan bu yana Bahamalar'ı vuran kasırga, ardında büyük hasar bırakıyor. Çatıları söken ve elektrik hatlarını koparan kasırga, evleri de sular altında bırakıyor. ABD kıyılarında 1 milyon kişi için tahliye kararı verildi.

Atlas Okyanusu'nda bugüne kadar görülen en şiddetli ikinci kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, hızları saatte 270 kilometreye ulaşan sürekli rüzgarlar topluyor. Bugün Grand Bahama adasını vurması beklenen kasırganın, bir gün sonra kuzeybatıya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Merkezi Miami'de bulunan Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian'ın Pazartesi ile Çarşamba günleri arasında Florida'ya yaklaşmasını bekliyor. Bahamalar'ı vuran fırtınada can kaybına dair henüz bir tahmin yapılamazken, yerel basında yedi yaşında bir erkek çocuğunun boğularak hayatını kaybettiği haberi yer aldı. Bu ölüm, Dorian'ın şu ana kadar neden olduğu bilinen ilk can kaybı.