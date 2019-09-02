Dorian ABD’nin Güneybatı Kıyılarını Tehdit Ediyor 

Şiddeti en yüksek fırtına kategorisi 5’e ulaşan Dorian Kasırgası, Atlas Okyanusu üzerinden Amerika'ya doğru ilerlemeye devam ediyor. Hafta sonundan bu yana Bahamalar'ı vuran kasırga, ardında büyük hasar bırakıyor. Çatıları söken ve elektrik hatlarını koparan kasırga, evleri de sular altında bırakıyor. ABD kıyılarında 1 milyon kişi için tahliye kararı verildi.
Atlas Okyanusu'nda bugüne kadar görülen en şiddetli ikinci kasırga olarak kayıtlara geçen Dorian, hızları saatte 270 kilometreye ulaşan sürekli rüzgarlar topluyor. Bugün Grand Bahama adasını vurması beklenen kasırganın, bir gün sonra kuzeybatıya doğru ilerlemesi bekleniyor.
Merkezi Miami'de bulunan Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian'ın Pazartesi ile Çarşamba günleri arasında Florida'ya yaklaşmasını bekliyor. Bahamalar'ı vuran fırtınada can kaybına dair henüz bir tahmin yapılamazken, yerel basında yedi yaşında bir erkek çocuğunun boğularak hayatını kaybettiği haberi yer aldı. Bu ölüm, Dorian'ın şu ana kadar neden olduğu bilinen ilk can kaybı.
Hızı saatte 320 kilometreye kadar çıkabilen rüzgar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Kızıl Haç Toplulukları gruplarına göre 13 binden fazla evde yıkım ya da hasara neden oldu. Ulusal Kasırga Merkezi su seviyesinin evlerin çatılarını bile aşabileceği uyarısında bulunuyor.
Fırtına, Florida eyaleti kıyılarına 190 kilometre uzaklıkta. Florida halkıysa şimdiden güçlü rüzgarlar ve kıyılara çarpan sert dalgalarla karşı karşıya.
Eyaletin nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu üçüncü ilçesi ve Başkan Trump'ın golf tesisinin bulunduğu Mar-a-Lago'ya da ev sahipliği yapan Palm Beach County, kısmi zorunlu tahliye yapılan yerler arasında.
Trump, Pazar günü Ulusal Afet Dairesi FEMA’yı ziyaret ederek kasırgayla ilgili bilgi almıştı. Trump, bunun daha önceki kasırgaların hepsinden daha büyük olacak gibi göründüğünü söylemişti.
Florida'nın yanı sıra Güney Carolina ve Georgia eyaletlerinde de bazı bölgelerde tahliye emri verildi.
Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre Dorian, 1988 tarihli Gilbert, 2005 tarihli Wilma ve 1935 İşçi Bayramı kasırgasıyla aynı şiddette değerlendiriliyor. Merkez’e göre bunlar Atlas Okyanusu'nun ikinci en şiddetli kasırgaları olarak kayıtlara geçmiş durumda. 1980'deki Allen kasırgasıysa saatte 306 kilometre hızda eserek ABD'yi vuran en güçlü kasırga olarak tarihe geçmişti.
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