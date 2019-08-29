Dorian Florida’yı Vurduğunda Kategori 3 Seviyesinde Olabilir

Ulusal Kasırga Merkezi, Atlas Okyanusu’nda meydana gelen ve tropik fırtına olarak başlayan Dorian kasırgasının Cuma günü büyük kasırga kategorisine yükselebileceğini bildirdi.

Dorian kasırgasının Cuma günü Kategori 3 seviyesine çıkabileceği ve Pazartesi günü Florida kıyılarına ulaşabileceği belirtiliyor.

Dorian, Karayip adalarını vurmuş, burada ardında büyük zarar bırakmamıştı. Ancak yolu üzerindeki Bahamalar ve Turks ve Caicos Adaları’ndan geçtiği sırada Atlas Okyanusu’nun sıcak akıntılarının da etkisiyle hızını arttırması bekleniyor.

Florida Valisi Ron De Santis, Çarşamba günü eyalette acil durum ilan etti ve Florida’nın doğu kıyılarında oturanlardan evlerinde en az yedi günlük erzak ve su depolamalarını istedi.

Sahil güvenlik, kıyılardaki gemi ve tekneler için de güvenli sığınaklar bulmaları uyarısında bulundu.

Cape Canaveral’deki Hava Üssü Çarşamba günü kasırga hazırlıklarına başladı.

Dorian Kasırgası beş basamaklı Saffir-Simpson ölçeğine göre an itibariyle saatte 178 kilometre hızı bulan rüzgarlarla birinci kategoride kasırga olarak değerlendiriliyor.