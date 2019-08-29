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Dorian Florida’yı Vurduğunda Kategori 3 Seviyesinde Olabilir

29.08.2019 18:23 | Son Güncelleme

Dorian kasırgasının Cuma günü Kategori 3 seviyesine çıkabileceği ve Pazartesi günü Florida kıyılarına ulaşabileceği belirtiliyor

Dorian Florida’yı Vurduğunda Kategori 3 Seviyesinde Olabilir

Ulusal Kasırga Merkezi, Atlas Okyanusu’nda meydana gelen ve tropik fırtına olarak başlayan Dorian kasırgasının Cuma günü büyük kasırga kategorisine yükselebileceğini bildirdi.

Dorian kasırgasının Cuma günü Kategori 3 seviyesine çıkabileceği ve Pazartesi günü Florida kıyılarına ulaşabileceği belirtiliyor.

Dorian, Karayip adalarını vurmuş, burada ardında büyük zarar bırakmamıştı. Ancak yolu üzerindeki Bahamalar ve Turks ve Caicos Adaları’ndan geçtiği sırada Atlas Okyanusu’nun sıcak akıntılarının da etkisiyle hızını arttırması bekleniyor.

Florida Valisi Ron De Santis, Çarşamba günü eyalette acil durum ilan etti ve Florida’nın doğu kıyılarında oturanlardan evlerinde en az yedi günlük erzak ve su depolamalarını istedi.

Sahil güvenlik, kıyılardaki gemi ve tekneler için de güvenli sığınaklar bulmaları uyarısında bulundu.

Cape Canaveral’deki Hava Üssü Çarşamba günü kasırga hazırlıklarına başladı.

Dorian Kasırgası beş basamaklı Saffir-Simpson ölçeğine göre an itibariyle saatte 178 kilometre hızı bulan rüzgarlarla birinci kategoride kasırga olarak değerlendiriliyor.

Ancak Pazartesi günü Florida’nın doğu kıyısında karaya indiğinde kategori üçe yükseleceği öngörülüyor.

Dorian’ın Bahamalar’ın güney doğu ve merkezinden bugün ve Cuma günü geçmesi bekleniyor.

Başkan Trump Çarşamba günü Virgin Adaları için acil durum ilan etmişti. Acil durum ilanı federal düzeyde afet desteği verilmesinin de önünü açıyor.

Trump, Salı günü de Porto Riko için acil durum ilan etmişti. Porto Riko 2017’de meydana gelen iki büyük kasırganın yaralarını hala sarmaya çalışıyor. Adayı vuran kasırgalarda neredeyse 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. Ada yönetimi kasırgalardan hemen önce de iflas ilan etmiş ve borçlarının yeniden yapılandırılmasını istemişti.

Ancak Çarşamba günü Dorian kasırgasının rotasında kayma olunca Porto Riko yeni bir felaketin eşiğinden dönmüş oldu. Porto Riko’da yine de Perşembe günü okullar ve devlet daireleri kapalı.

Dorian kuzey batıya doğru ilerlerken Bahamalar’da da hazırlıklar arttırıldı.

Bahamalar’ın güney doğusu ve Turks ve Caicos Adaları’nın Cuma günü kasırganın etkisinde kalabileceği sanılıyor.

Meteoroloji uzmanları ABD ana karasına dört gün uzaklıktaki fırtınanın kuzeyde Georgia ve Güney Carolina eyaletlerini vurma olasılığının da bulunduğunu belirtti.

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