Dorian Kasırgası 5 Şiddetine Ulaştı

Dorian Kasırgası Bahamalar’a yaklaşırken şiddetini de 5’e yükseltti. Kasırganın bugün Bahamalar’da etkili olması bekleniyor. Dorian’ın Bahamalar’ın ardından Amerika’ya yönelmesi bekleniyor.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis Abaco ve Büyük Bahamalar’da yaşayan halka ana karaya gelmeleri çağrısında bulundu.

Minnis Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında evlerin, yapıların yeniden yapılabileceğini ancak hayatların geri gelmeyeceğini kaydetti. Minnis, 73 bin insanla 21 bin evin tehlikede olduğunu kaydetti.

Tahliye işlemlerinin ardından Büyük Bahamalar’da yaklaşık 30 turistin kaldığı belirtiliyor.

Dorian’ın Bahamalar’ı vurmasının ardından Florida’yı doğrudan etkilemeyebileceği belirtiliyor.

Kasırganın Bahamalar’dan sonra kuzeye yönelerek Georgia ve Güney Carolina’yı etkisi altına alması bekleniyor.

Bölgede halk Dorian’a karşı hazırlıklar yapıyor.

Ulusal Kasırga Merkezi Dorian’ın milyonlara kişiyi etkileyeceğini kaydediyor.

