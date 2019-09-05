Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Kasırganın vurduğu Bahamalar'ı ziyaret eden Lowcock, telekonferans üzerinden gazetecilere, kasırganın neden olduğu büyük tahribata ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dorian Kasırgası'nın şu ana kadar Bahamalar'ı vuran en büyük kasırga olduğuna ve bölgenin daha önce bu seviyede bir doğal afetle karşı karşıya kalmadığına dikkati çeken Mark Lowcock, "70 bin kişinin, gıda ve temiz içme suyu gibi acil insani yardıma ihtiyacı var.” dedi.

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Lowcock, 7 olarak açıklanan ölü sayısının ise artmasından endişe duyduğunu söyledi. Atlas Okyanusu'nda Bahamalar'ı 5'inci kategoride vuran kasırga, can kaybına ve büyük hasara neden oldu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) yayımladığı görüntüler, kasırganın Bahamalar'da neden olduğu tahribatın boyutunu ortaya koyuyor.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının zarar gördüğünü açıkladı.

Dorian Kasırgası, Güney Carolina'nın Charleston bölgesinde etkili olmaya başladı.

KASIRGA ABD'YE DOĞRU İLERLİYOR

Kategori 2 seviyesine gerileyen ve ABD'nin doğu yakasına doğru ilerleyen Dorian Kasırgası'nın Florida ve Georgia eyaletlerini vurması ve Güney ve Kuzey Carolina da etkili olması bekleniyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, güç kaybeden Dorian Kasırgası'nın hala tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü ve saatteki hızı 177 kilometreye gerileyen kasırganın sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu. (AA)



