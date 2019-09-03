HABER

Dorian Kasırgası Bahamaları vurdu: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Bahamaları etkisi altına alan Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.Atlas Okyanusu’nda ilerlemeye devam eden Dorian Kasırgası, dünden bu yana Bahamalar’da etkili olmaya devam ediyor.

Bahamaları etkisi altına alan Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı belirtildi.
Atlas Okyanusu’nda ilerlemeye devam eden Dorian Kasırgası, dünden bu yana Bahamalar’da etkili olmaya devam ediyor. Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın şiddetinin kategori 5 seviyesinden 3’e düştüğünü, saatte 120 kilometre hızla ilerlediğini açıkladı. Bahamalar Başkanı Hubert Minnis yaptığı açıklamada, kasırganın yerle bir ettiği Abaco Adaları’nda en 5 beş kişinin hayatını kaybettiğini ve 21 kişinin yaralandığını söyledi. “Kuzey Bahamalar’ın bazı bölgelerinde tarihi bir trajedinin ortasındayız” ifadelerini kullanan Minnis, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin Abaco’daki yaralıları kurtardığını ifade etti.
Şiddetli kasırga nedeniyle evlerin çatıları uçtu, sandallar sel sularıyla sürüklendi yaklaşık 13 bin ev hasar gördü.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian Kasırgasının bugün geç saatlerde kuzey batıya ilerleyeceğini ABD’nin Florida eyaletine “tehlikeli bir şekilde yaklaşmakta” olduğunu söyledi. Florida’nın dokuz bölgesinde zorunlu tahliye yapılırken, eyaletteki Orlando Uluslararası Havaalanı’nda yerel saatle gece 02.00’de uçuşların durdurulması planlanıyor.
Güney Carolina, Georgia ve Virginia’daki birçok kıyı bölgesinde fırtına öncesi zorunlu tahliye emri verildi.

160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı 160 kamyon toprak çıktı, araçlar hala meydana çıkmadı
Yol haritası ortak akılla hazırlanıyorYol haritası ortak akılla hazırlanıyor
Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendilerTeröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

Son dakika: Diyarbakır'da bir dağa kaçırma iddiası daha! HDP binası önünde eylem

Bir dağa kaçırma iddiası daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.