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Kasırga şiddetleniyor: Acil durum ilan edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

Dorian Kasırgası, doğu Karayip denizi üzerinde Kategori 1 seviyesinde seyrederken ABD'nin Florida eyaletinde acil durum ilan edildi.

Kasırga şiddetleniyor: Acil durum ilan edildi

Dorian Kasırgası şiddetini artırırken Florida Valisi Ron DeSantis, eyalete bağlı 26 bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vali doğu kıyısındaki tüm Floridalıları kasırganın etkilerine karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor" denildi.

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DeSantis, yaptığı açıklamada "Doğu kıyısınndaki Floridalıların bu fırtınayı yakından izlemesi önemlidir. Her Florida sakini, yiyecek, su ve ilaç dahil yedi günlük malzemeye ve felaket durumunda bir plana sahip olmalıdır. Acil durum görevlileriyle Dorian Kasırgası'nı yakından izlemeye devam edeceğim. Eyalet, sahildeki tüm bölgelerin hazırlık faaliyetini desteklemeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Ulusal Kasırga Merkezi'nden yayımlanan hava raporlarına göre kasırganın şiddeti, pazar günü eyalete ulaştığında 'Kategori 3' seviyesine ulaşacak.

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Accuweather'a göre kasırganın hızı 80 mil olarak belirlendi. Windward Adaları'ndaki Barbados ve St. Lucia'yı geçen kasırganın şuan Puerto Rico'nun kuzeydoğu sahilinin hemen uzağında olduğu belirtildi.

Bu haftanın başlarında Axios sitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasırgaları içlerinde nükleer bombalar patlatarak dağıtmayı önerdiğini bildirmişti.

Trump iddiayı redderken, uzmanlar bunun uygunsuz bir çözüm olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dorian kasırga ABD

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