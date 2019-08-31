Dorian Kasırgası Yön Değiştirdi Kuzeye İlerliyor

Atlas Okyanusu’nda Florida eyaletine doğru ilerlerken yönünü ABD’nin diğer güneydoğu eyaletlerine çeviren Dorian Kasırgası’nın önümüzdeki günlerde gücünü koruyarak ilerlemeye devam edeceği bildirildi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian’ı Kategori 4 düzeyinde kasırga olarak tanımlarken, fırtınanın şiddetinin deniz üzerinde zaman zaman azalıp yükselebileceğine işaret ediyor. Merkez ayrıca Bahama Adaları’na yaklaşan kasırganın deniz seviyesini 3 ila 5 metre arasında yükseltebileceği ve hayati tehlikeye yol açacağı uyarısında da bulunuyor. Kasırganın kıyılarda tahrip edici düzeyde dev dalgalara da yol açması bekleniyor.
Kasırga Florida eyaletinin yaklaşık 600 kilometre doğusundan seyrederek saatte 13 kilometre hızla kuzeye doğru ilerliyor. Yavaş ilerleyen kasırgaların karaya çıktıktan sonra daha yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açmasından korkuluyor.
Kasırganın merkezindeki rüzgar hızıysa saatte 220-240 kilometreyi buluyor.
Bahama Adaları’nda kasırga uyarısı çıkarılırken, Başkan Donald Trump da Florida eyaleti için acil durum ilan etti. Bahamalarda aynı zamanda kıyıya yakın kesimlerde halka tahliye uyarısı yapıldı. Adalarda, mağdurların sığınabileceği barınaklar oluşturuluyor.
Florida’daki acil durum ilanıysa, ABD federal hükümeti ödeneklerinin eyalete aktarılmasının, başka eyaletlerden Ulusal Muhafız birliklerinin yardım çalışmaları için görevlendirilmesinin ve motorlu araç sürücülerine yakıt tedarikinin önünü açıyor.
Florida Ulusal Muhafız birliklerinin komutanı Tümgeneral James Eifert, halen eyalette 2 bin asker bulunduğunu, başka eyaletlerden gelenlerle bu rakamın 4 bine tamamlanacağını açıkladı.
Kasırganın güzergahı tam olarak kestirilemediği için Florida’da halka tahliye uyarısı henüz yapılmadı. Eyalet valisi Ron DeSantis, yine de halktan bir haftalık yiyecek, su ve ilaç depolamasını istedi. Ayrıca eyalette günlerce elektrik sağlanamayabileceği bildiriliyor.
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