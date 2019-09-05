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Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişi yardıma ihtiyacı var

05.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalarda 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu açıklandı.

Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 bin kişi yardıma ihtiyacı var

Kasırgada en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Kasırga ABD kıyılarına doğru ilerliyor.Tarihindeki en şiddetli kasırga olan Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'daki yıkım nedeniyle 70 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunuyor. Bölgede bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock Bahamalıların "hayat kurtaran yardımlara acilen" ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Lowcock Bahamalıların acilen su, gıda, barınma ve ilaca ihtiyaç duyduğunu söyledi. BM yetkilisi Bahama Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada 20 olarak belirtilen ölü sayısının daha yüksek olabileceğini kaydetti.

BM yardım yetkilisi ülkedeki yıkımın çok fazla olduğunu, bazı bölgelere sadece helikopter ile gidilebildiğini, yol ve havalimanlarının ya yıkılmış ya da sular altında kalmış olduğunu söyledi ve yıkımın çok geniş bir bölgeyi etkilediği için uluslararası toplumu yardıma çağırdı. ABD ve İngiltere'nin lojistik destek sağlamaya başladığı bildirildi.

Kasırga ABD kıyılarına doğru ilerliyor

Dorian Kasırgası Pazar günü Bahamaları en yüksek seviye olan kategori 5 seviyesinde vurmuştu. Miami'deki Ulusal Kasırga Merkezi Dorian Kasırgası'nın şiddetinin kategori 3 seviyesine indiği açıkladı. Daha önce şiddeti 2 seviyesine gerileyen kasırganın yine şiddetlendiği belirtiliyor. ABD kıyılarına doğru ilerleyen kasırganın, Georgia, Güney ve Kuzey Carolina ile Virgina eyaletlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kasırganın hızı saatte 185 kilometreyi buluyor.

En güçlü kasırgalardan biri

Rüzgar saatte 295 km'yi bulan Dorian Kasırgası, Atlantik Okyanusu'nda şu an kadar görülmüş en güçlü kasırgalardan biri. Dorian, 1998'deki Gilbert, 2005'teki Wilma ve 1935'teki İşçi Günü Kasırgaları kadar şiddetli olma özelliğini taşıyor. Atlantik Okyanusu'ndaki en güçlü kasırga 1980'deki Allen Kasırgası olmuştu. Rüzgar hızı saatte 306 kilometreyi bulan kasırga karaya ulaşmamıştı.

AFP, dpa/SSB, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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