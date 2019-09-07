HABER

Dorian Kasırgası’nın vurduğu Bahamalar’da petrol sızıntısı alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 23:07 | Son Güncelleme

Bahamalar’da Dorian Kasırgası sonucu hasar gören bir petrol tesisinde yaşanan sızıntı dolayısıyla acil durum alarmı verildi.Bahamalar’da 43 kişinin ölümü ile sonuçlanan Dorian Kasırgası sebebi ile Norveç merkezli Equinor firmasına ait hasar gören bir petrol tesisinde yaşanan sızıntı sebebi ile Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis’in sözcüsü Erica Wells Cox acil durum ilan edildiğini duyurdu.Firma ise bölgede bulunan petrol tesisinde yaşanan sızıntıyı doğrularken basında sızıntının geniş çaplı olduğu yönündeki haberler hakkında net bir bilgi paylaşamayacaklarını aktardı.

Bahamalar’da Dorian Kasırgası sonucu hasar gören bir petrol tesisinde yaşanan sızıntı dolayısıyla acil durum alarmı verildi.
Bahamalar’da 43 kişinin ölümü ile sonuçlanan Dorian Kasırgası sebebi ile Norveç merkezli Equinor firmasına ait hasar gören bir petrol tesisinde yaşanan sızıntı sebebi ile Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis’in sözcüsü Erica Wells Cox acil durum ilan edildiğini duyurdu.
Firma ise bölgede bulunan petrol tesisinde yaşanan sızıntıyı doğrularken basında sızıntının geniş çaplı olduğu yönündeki haberler hakkında net bir bilgi paylaşamayacaklarını aktardı. Firmadan yapılan açıklamada, “South Riding tesisinde kasırga sonrasında yaptığımız ilk değerlendirmede terminalin hasar gördüğü ve karadaki tankların dışındaki zeminde petrol sızıntısına rastlandı. Sızıntı konusunda herhangi bir hacmi belirtmek için henüz çok erken. Bu noktada henüz denizde bir petrol sızıntısı gözlemimiz yok” denildi.
Öte yandan yerel basının şirket içi kaynaklara dayandırdığı haberlerde sızıntının Atlantik Okyanusu’na kadar uzanabilecek geniş çaplı bir hasara neden olduğu bilgisini paylaşıldı. Haberlerde adı verilmeyen bir yetkilinin ,“Beş tankın çatıları tamamen hasar gördü. Rüzgârlar tarafından sürüklenip sürüklenmediklerini veya tankların içine düşüp düşmediklerini bilmiyoruz. Equinor olarak petrol sızıntılarına cevap vermek için kaynaklarımızı seferber ettik. En kısa sürede South Riding Point’e ulaşılacak. Şimdi duruma daha iyi bir bakış açısı oluşturmak ve zamanında bir cevap vermek için çalışıyoruz” dediği belirtildi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Kan davalılarının evine ateş açıp, kayıplara karıştılarKan davalılarının evine ateş açıp, kayıplara karıştılar
Sosyal medya tartışması kanlı bittiSosyal medya tartışması kanlı bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

12 Dev Adam pes etmedi

12 Dev Adam pes etmedi

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

Kılıçdaroğlu'na çirkin saldırı! 1 kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.