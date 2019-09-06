Dorian Yavaşladı Ölü Sayısı Arttı

Hız kaybederek birinci kategoriye düşen Dorian Kasırgası, ABD'nin Kuzey Carolina eyaleti kıyılarından kuzeye ilerliyor
Kasırga, ABD'nin güneydoğu eyaletlerinin yakınından geçmeden önce de aşırı yağış ve sel baskınlarına yol açmıştı.
Perşembe akşamı CNN televizyonuna konuşan Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, “Uzun bir gece geçireceğimizi biliyoruz ve sabah güneşi görmeyi umuyoruz” dedi.
Dorian, hızı saatte 150 kilometreye çıkan rüzgarlarla kuzeye doğru ilerliyor.
Kasırganın "gözü" yerel saatle sabah 6'da, Kuzey Carolina eyaletinin Cape Lookout kenti kıyılarının 30 kilometre doğusundaydı.
Hala okyanus üzerinde ilerlese de yetkililer kasırganın karaya vurabilme ihtimalinin halen olduğunu ifade ediyor.
Kasırga, Cumartesi sabahı New York açıklarından ve kuzeyine daha sonra da Kanada’ya doğru ilerleyecek.
Bahama Adaları’nda binlerce kişi Dorian Kasırgası’nın yarattığı tahribattan sonra yaralarını sarmaya çalışıyor.
Uluslararası arama kurtarma ekipleri, Abaco ve Grand Bahama adalarında hayatta kalanları bulmaya çalışıyor.
Perşembe gecesi, Bahamalar’da ölü sayısının 30’a çıktığı belirtildi. Bahamalar Sağlık Bakanı Duane Sands, ölü sayısının çok daha fazla olmasını beklediklerini açıkladı.
ABD ve İngiltere Bahamalar’da yardım gemileri konuşlandırırken, Birleşmiş Milletler de 8 ton hazır gıda ve iletişim cihazları gönderdiklerini duyurdu. Bölgeye sık sık gemi turları düzenleyen şirketler de, Bahamalar'a gıda, su ve diğer yardımları taşıyacaklarını belirtti.
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