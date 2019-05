Doris Day Hayatını Kaybetti

Alfred Hitchcock’un The Man Who Knew Too Much ve That Touch of Mink filmleri onu dünya genelinde şöhrete ulaştırdı.

Ancak Day hiçbir zaman Oscar ödülü kazanamadı. 1960 yılında sadece bir kez Pillow Talk filmindeki rolüyle aday oldu. Romantik komedi filmde Day’in rol arkadaşı Rock Hudson’dı.

Bununla birlikte Day, 2004 yılında Başkanlık Özgürlük Madalyası ile 2008’de Grammy ömür boyu başarı ödülüne layık görüldü.

Day’in son yayınladığı My Heart adlı derleme albümü 2011 yılında İngiltere’de bir numara olmuştu.

Doris Day’in özel hayatı çok parlak geçmedi. 4 kez evlendi, 3 kez boşandı, bir keresinde dul kaldı. Eşlerinden birinin parasını tüketmesi nedeniyle bir dönem ruhsal çöküntü yaşadı ve maddi zorluklar çekti. 1970’lerde enerjisini kurduğu hayvan hakları vakfına vermeye başladı.