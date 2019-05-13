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Doris Day Hayatını Kaybetti

13.05.2019 18:31 | Son Güncelleme

Hollywood’un efsanevi oyuncularından Doris Day 97 yaşında hayatını kaybetti. Day, oynadığı filmlerle bütün zamanların en büyük kadın yıldızlarından biri olarak kabul ediliyordu

Doris Day Hayatını Kaybetti

Hollywood’un efsanevi oyuncularından Doris Day 97 yaşında hayatını kaybetti.

Day, oynadığı filmlerle bütün zamanların en büyük kadın yıldızlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Şarkıcılıktan oyunculuğa uzanan kariyerinde Day, Calamity Jane, Pillow Talk ile Que Sera, Sera gibi birçok filmde rol aldı.

Que Sera, Sera filmi 1950’ler ve 60’larda en fazla hasılat elde eden yapımlardandı.

Doris Day Animal Foundation’dan (Doris Day Hayvan Hakları Vakfı) yapılan açıklamada, Day’in Pazartesi günü California eyaletinde bulunan Carmel Vadisi’ndeki evinde hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Açıklamada Day’in yaşına göre sağlık durumunun son dönemde zatürreye yakalanana kadar oldukça iyi olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Doris Day’in son anlarında yanında birkaç yakın arkadaşının olduğu bilgisi verildi.

1922’de Mary Ann Von Kappelhoff adıyla doğan Day, dansçı olmak istemiş ancak trafik kazasında sağ bacağının kırılmasının ardından bu rüyasından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Day, şarkıcılık kariyerine 15 yaşında başladı.

Alfred Hitchcock’un The Man Who Knew Too Much ve That Touch of Mink filmleri onu dünya genelinde şöhrete ulaştırdı.

Ancak Day hiçbir zaman Oscar ödülü kazanamadı. 1960 yılında sadece bir kez Pillow Talk filmindeki rolüyle aday oldu. Romantik komedi filmde Day’in rol arkadaşı Rock Hudson’dı.

Bununla birlikte Day, 2004 yılında Başkanlık Özgürlük Madalyası ile 2008’de Grammy ömür boyu başarı ödülüne layık görüldü.

Day’in son yayınladığı My Heart adlı derleme albümü 2011 yılında İngiltere’de bir numara olmuştu.

Doris Day’in özel hayatı çok parlak geçmedi. 4 kez evlendi, 3 kez boşandı, bir keresinde dul kaldı. Eşlerinden birinin parasını tüketmesi nedeniyle bir dönem ruhsal çöküntü yaşadı ve maddi zorluklar çekti. 1970’lerde enerjisini kurduğu hayvan hakları vakfına vermeye başladı.

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