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Dornaz alfa nedir? Dornaz alfa ne için kullanılır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 01:01 | Son Güncelleme

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs tedavisi için Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz alfa isimli ilacı işaret etti ve hastaların tedavisinde klinik testlere alınması gerektiğini açıkladı. Ovalı'nın açıklamasının ardından Dornaz alfa merak konusu oldu. Peki Dornaz alfa nedir? Dornaz alfa hangi hastalıklarda kullanılır? Dornaz alfa ne için kullanılır?

Dornaz alfa nedir? Dornaz alfa ne için kullanılır?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs tedavisi için üzerinde çalıştıkları ilacın ismini açıkladı. Porf. Ovalı, Dornaz alfa ilacının acilen hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı açıklamalarında bulundu. Peki Dorfaz alfa nedir? İşte merak edilenler...

Dornaz alfa, DNA’yı seçici olarak klivaj eden bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I’nın oldukça saf bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam / mukusunda bulunanDNA’yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinant formudur, bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötrofillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla kullanılır.


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