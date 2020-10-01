Dorse çetesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tır dorselerini çalarak satan şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 2 milyonluk vurgun yapan 11 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerin hırsızlıkları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli ve Sakarya’da çekici ve dorse hırsızlığı yapan Asım Bilgin liderliğindeki suç örgütünü takibe aldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik takip yapan ekipler, örgütün pandemi döneminde kullanılmayan dorse ve çekicileri çaldıklarını belirledi. Zanlıların dorselerin bir kısmını hurda olarak kilosu 3 TL’den sattıklarını, bir kısmını da şaselerini değiştirerek pazarladıklarını tespit etti. Yaklaşık 2 milyon TL vurgun yapan çeteye operasyon düzenleyen ekipler 10 ayrı adrese yaptıkları baskınlarda 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Örgüt lideri Asım Bilgin ve diğer 3 şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde oldukların belirlendi. Yapılan operasyonda 8 adet dorse ve çekici ele geçirildi. Şahısların hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıdı.



