Dorse ile rampa arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre olay Çerkezköy’de faaliyet gösteren bir fabrikanın yükleme alanında meydana geldi. İdaresindeki tırla yükleme rampasına yanaşan Mecit Taşar adlı sürücü yükleme işleminin tamamlanmasının ardından idaresindeki aracı rampadan birkaç metre ayırdı. Ancak daha sonra önünde bulunan bir başka araca geniş alanı açmak için bir kez daha geri manevra yapan tırın dorsesi ile yükleme rampası arasında kalan Maşallah Kırmızıyıldız (52) sıkışarak feci şekilde can verdi.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yaşanan kazanın ardından tır sürücüsü taksirle ölüme sebebiyet verme suçlaması ile sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

