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Dorse ile rampa arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

İLGİNÇ HABERLER  | 13.11.2018 18:16 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, buzdolabı yüklü tır, geri manevra yaptığı sırada dorse ile yükleme rampası arasına sıkışan bir işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Ölüm anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Çerkezköy’de faaliyet gösteren bir fabrikanın yükleme alanında meydana geldi. İdaresindeki tırla yükleme rampasına yanaşan Mecit Taşar adlı sürücü yükleme işleminin tamamlanmasının ardından idaresindeki aracı rampadan birkaç metre ayırdı. Ancak daha sonra önünde bulunan bir başka araca geniş alanı açmak için bir kez daha geri manevra yapan tırın dorsesi ile yükleme rampası arasında kalan Maşallah Kırmızıyıldız (52) sıkışarak feci şekilde can verdi.

Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Yaşanan kazanın ardından tır sürücüsü taksirle ölüme sebebiyet verme suçlaması ile sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ TIR dorse

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