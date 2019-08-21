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Dorsesi açık kalan kamyon EDS direğine çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 02:02 | Son Güncelleme

BOLU'da, D-100 karayolunda damperi açık kalan kamyon 6 metre yükseklikte bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, D-100 karayolunda damperi açık kalan kamyon 6 metre yükseklikte bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik yaklaşık 3 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında D-100 karayolunun Gölyüzü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mustafa Can (38) yönetimindeki 14 AL 073 plakalı kamyonun iddiaya göre dorsesi arıza yaparak bir anda açıldı. Dorse, kırmızı ışık ihlallerinin tespiti için konulan kameraların bulunduğu 6 metre yükseklikteki EDS direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilmek üzereyken dorseye takılarak durdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, karayolları ve Bolu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Karayolları ve polis ekipleri yolda önlem aldı. Belediye ekipleri de vinç yardımıyla direği tutarak kamyonun bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı. Kullanılamaz hale gelen direk vinç yardımıyla yoldan alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik 3 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Direk yerinden söküldüğü sırada ise trafik tamamen kapandı. Araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Direğin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

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